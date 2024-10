Peter Pannekoek fileert hypocriete beroepsleugenaar Dilan Yesilgöz

Je moet het maar durven, de ene dag bij WNL constateren dat de NS "antisemitisme faciliteert" om nog geen dag later diezelfde uitspraak glashard te ontkennen alsof het niet op camera is vastgelegd en in talloze huiskamers op tv is geweest. Dilan Yesilgöz doet het schaamteloos. Want dat haar letterlijke uitspraak op die manier is binnengekomen bij de mensen thuis ligt niet aan haar, maar aan de mensen die haar woorden zo hebben gehoord. Mentale gymnastiek die alleen in het brein van Yesilgöz zelf mogelijk enigszins logisch klinkt. In Dit was het nieuws stelt Peter Pannekoek de stuitende hypocrisie van de de VVD-leider nog eens tentoon. Want is het volgens dezelfde onnavolgbare redenering van Yesilgöz niet zijzelf die antisemitisme faciliteert?