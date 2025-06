Douwe Bob loopt terecht weg bij Jom Ha Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 165 keer bekeken • bewaren

De discussie moet niet gaan over Douwe Bob, maar over een organisatie die denkt dat extreemrechtse propaganda thuishoort op een kinderfeest.

Douwe Bob is onder vuur komen te liggen de laatste paar dagen omdat hij weigerde op te treden tijdens het Jom Ha voetbalevenement. Het evenement had een mooie gelegenheid kunnen zijn voor jonge Joodse kinderen om samen te komen en van voetbal te genieten. De organisatie had beloofd geen politieke statements te maken. Het was dan ook even schrikken toen daar posters bleken te hangen van de extreemrechtse Zionistische organisatie Stand With Us.

In de Nederlandse media wordt de context hier voor het gemak genegeerd, of in het meest gunstige geval wordt er lacherig over gedaan. “Er zouden wat Zionistische posters en pamfletten te zien zijn”. Extreemrechts is uiteraard direct op de zaak gedoken. Douwe Bob zou een antisemiet zijn volgens Dilan Yesilgöz en inmiddels wordt hij met de dood bedreigd.

Dat Douwe Bob een antisemiet is vanwege deze actie is natuurlijk belachelijk. Hij wilde graag optreden bij dit evenement. De enige voorwaarde hiervoor was dat de organisatie geen podium zou bieden voor propaganda. Dat is niet onlogisch toch? Waarom zou je ook extreemrechtse zionisten uitnodigen voor een voetbalfeest? Toch koos de organisatie ervoor om Stand With Us uit te nodigen. Een beslissing die jammer genoeg voor de aanwezigen ertoe leidde dat ze het concert van Douwe Bob moesten mislopen. Het is een beschamende inschattingsfout van de organisatie, de meeste kinderen zullen toch echt liever naar Douwe Bob hebben geluisterd dan naar de haatzaaiers van Stand With Us.

Maar waar hebben we het nu precies over, waarom zou je weglopen vanwege een Stand With Us poster? Deze organisatie is niet zomaar een zionistische organisatie. Wanneer je de Instagram van de organisatie opzoekt kom je er al gauw achter waarom je hard moet weglopen als je zo’n poster ziet op een kinderfeest. Wanneer de organisatie in haar posts kaartjes deelt van “Israël” is de West Bank hierbij volledig weggevaagd. Voor deze organisatie bestaat Palestina niet, Ramallah, Jericho, Oost Jeruzalem, voor Stand With Us is het allemaal Israël. Dit is feitelijk onjuist en het annexeren van deze gebieden zou ook in strijd zijn met artikel 2, lid 4, van het VN-Handvest. Toen Israël bij een brute aanval op het Nassar Hospital in Khan Younis de Palestijnse journalist Hassan Eslaih vermoorde deelde de organisatie een vrolijke foto van het Al Jazeera nieuwsartikel over de moord. Hierbij hadden ze het woord journalist doorgestreept en vervangen met “Hamas terrorist” met daarboven de kop “Here We Fixed It For You…”