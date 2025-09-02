Door Trump veroorzaakt anti-Amerikanisme dupeert bedrijven VS Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 163 keer bekeken • bewaren

Consumenten buiten de Verenigde Staten laten Amerikaanse merken links liggen, omdat ze walgen van het beleid van Donald Trump. Levi’s waarschuwt dat de omzet buiten de VS als gevolg van “toenemend anti-Amerikanisme” kan dalen, schrijft NRC. Het Amerikaanse spijkerbroekenmerk ziet een “een grotere bereidheid” om “nationale of Europese” producten te kopen.

Dat de afkeer van Trump gevolgen kan hebben voor de bedrijfsresultaten bewijst Tesla nu al acht maanden lang. Vanwege de steun van Tesla-topman Elon Musk aan Trump hebben veel consumenten zich afgekeerd van de Swasticar. In Nederland is het aantal verkochte Tesla’s dit jaar gehalveerd. Ook in andere Europese landen zijn de verkopen ingestort.

Met zijn importheffingen heeft Trump veel kwaad bloed gezet buiten de VS. Canadese consumenten besloten in een reactie tot een massale boycot van Amerikaanse producten. Onder meer de Amerikaanse producent van Jack Daniel’s ondervond de gevolgen: het bedrijf meldde een omzetdaling.