Canadese boycot: luchtvaartmaatschappijen schrappen tienduizenden stoelen naar de VS Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 663 keer bekeken • bewaren

Canadezen hebben een stuk minder zin om vakantie te vieren in de Verenigde Staten nu Donald Trump daar de scepter zwaait. Luchtvaartmaatschappijen hebben voor april tienduizenden stoelen op vluchten naar de VS geschrapt, meldt The New York Times. De budgetmaatschappij Flair Airlines doet het de komende maand met maar liefst een kwart minder stoelen, en ook bij Air Canada is er nog altijd sprake van een afname van 7 procent.

Canadese reisbureaus adverteren niet meer met reizen naar de VS. De meeste toeristen geven de voorkeur aan een andere bestemming, bijvoorbeeld in Europa. “Het is treurig dat we nu in deze positie zitten”, aldus Flemming Friisdahl, CEO van reisbureau The Travel Agent Next Door. “We zijn altijd zulke goede buren geweest.”