Tesla heeft voorgoed afgedaan door Musks extremisme: verkoopcijfers trekken niet meer aan

De Musk-apologeten wisten het begin dit jaar zeker: dat Tesla minder auto’s verkocht, kwam echt niet door de bizarre uitlatingen van de extreemrechtse topman en zijn werkzaamheden voor Trump. De verkopen zaten gewoon een beetje tegen omdat potentiële kopers wilden wachten tot er een nieuw model uitkwam. Of omdat er ergens een subsidieregeling was aangepast. Of omdat er een productielijn werd omgebouwd.
Inmiddels kan worden vastgesteld dat het merk Tesla toch echt enorm is beschadigd door de fascistische sympathieën van Elon Musk. Menigeen wil niet meer gezien worden in een Swasticar? In Nederland daalde de verkoop vorige maand voor de zoveelste keer. In vergelijking met een jaar eerder werden er bijna de helft minder Tesla’s op kenteken gezet, meldt BNR.
“De cijfers van augustus zijn in lijn met de rest van dit dramatische jaar. Over het gehele jaar heeft het bedrijf van topman Elon Musk slechts 8.103 auto's verkocht in Nederland, terwijl dat er vorig jaar over dezelfde periode nog 16.102 waren.”
Het probleem beperkt zich bepaald niet tot Nederland. Ook in de rest van Europa zijn de verkopen ingestort. In China was er in negen van de afgelopen tien maanden sprake van een afname van het aantal verkochte Tesla’s. Het automerk van Musk verliest veel marktaandeel aan Chinese concurrenten als BYD. In de belangrijkste automarkt in de VS, Californië, dalen de verkopen al zeven kwartalen op rij.
elon musk, tesla, rechtsextremisme
