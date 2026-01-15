Dodental onder Iraanse demonstranten loopt op tot ver boven de drieduizend Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 140 keer bekeken Bewaren

Het dodental door de protesten in Iran is opgelopen tot zeker 3428. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights, die ook spreekt over minstens 10.000 arrestaties sinds het begin van de onrust. "Na de massale moord op demonstranten op straat in de afgelopen dagen, dreigt de rechterlijke macht van de Islamitische Republiek met grootschalige executies van demonstranten", zegt de directeur van de organisatie. Het internationaal opererende Iran Human Rights zegt informatie te ontvangen van bronnen binnen de Iraanse overheid. Het zou onder meer gaan om bronnen bij het ministerie van Volksgezondheid. Dat meldt ANP.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt donderdagmiddag samen om de situatie in Iran te bespreken. Dat heeft de voorzitter van de raad laten weten. Volgens persbureau AFP blijkt uit het papierwerk dat de vergadering is aangevraagd door de Verenigde Staten. Trump heeft herhaaldelijk gedreigd Iran aan te vallen als de moorden op de betogers niet stopt en als de gevangenen worden geëxecuteerd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi liet woensdagavond weten dat executies van demonstranten niet aan de orde zijn. "Er zijn geen plannen om mensen op te hangen", aldus Abbas Araqchi. "Niet vandaag en niet morgen." Dat kan met een korreltje zout genomen worden. Het repressieve Iraanse regime staat erom bekend tegenstanders te martelen en te executeren.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en een Noorse ngo hadden het bericht verspreid dat de 26-jarige demonstrant Erfan Soltani al ter dood was veroordeeld en woensdag zou worden geëxecuteerd. Trump, wiens eigen repressiemacht ICE afgelopen week een demonstrant, de 37-jarige Renee Good op straat executeerde, verkondigde vervolgens op sociale media dat "hulp onderweg" was voor demonstranten. Iran sloot daarop woensdagavond om 23.15 uur (Nederlandse tijd) zijn luchtruim voor al het vliegverkeer, behalve internationale vluchten van en naar Iran met officiële toestemming. De sluiting zou in eerste instantie twee uur duren, maar werd daarna verlengd. Volgens luchtvaartwebsite Flightradar24 werd het luchtruim rond 04.00 uur weer geopend en vertrokken kort daarop vijf vluchten van drie Iraanse luchtvaartmaatschappijen.