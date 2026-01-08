Videobeelden liegen er niet om: Trump-gestapo schoot 37-jarige Renee Good moedwillig dood Actueel Vandaag leestijd 3 minuten 200 keer bekeken Bewaren

Woensdag schoot een agent van Donald Trumps immigratie-gestapo ICE de 37-jarige Renee Nicole Good, moeder van een driejarig kind, dood. In tegenstelling tot wat de meest corrupte president van de Verenigde Staten en diens handlangers beweren, blijkt uit meerdere videobeelden dat het hier niet gaat om zelfverdediging, maar om een brute moord. De New York Times zette de beschikbare beelden vanuit verschillende hoeken bij elkaar, wat duidelijk aantoont dat de vrouw geen gevaar vormde voor de agenten en de schutter daarvoor al klaarstond om zijn dodelijke schoten te lossen.

Renee Nicole Good werd fataal geraakt toen ze met haar auto probeerde weg te komen toen agenten probeerden haar uit de auto te sleuren. Dat gebeurde tijdens een vreedzame demonstratie in de stad Minneapolis tegen de aanwezigheid van Trumps deportatiedienst. Op de talloze beelden van omstanders is duidelijk te zien hoe de agent drie keer vuurde op de auto waarna het voertuig crashte. Good werd met een schotwond in het hoofd naar het ziekenhuis gebracht waar ze overleed. Op de beelden is verder te zien dat de agenten ter plaatse geen enkele moeite deden om bij het slachtoffer te gaan kijken. Een omstander die zichzelf identificeerde als arts werd bevolen op afstand te blijven.

Minister van Binnenlandse Veiligheid Kristi Noem reageerde direct op de moord door de schuld te verleggen van ICE naar Good, die volgens haar een "binnenlandse terrorist" was die een "aanslag" probeerde te plegen op de agenten. Nogmaals, uit de talloze beelden blijkt hoezeer dit een grove leugen is. Ook Trump mengde zich direct via sociale media in het gesprek en pleitte onmiddellijk de agenten vrij en loog dat uit de beelden bleek dat het inderdaad Good was die een "terreurdaad" pleegde. Er zal dan ook geen onderzoek worden ingesteld. Ten overvloede: het Trump-regime liegt.

Lokale autoriteiten verwerpen het leugenachtiger verhaal van het regime fel. Burgemeester Jacob Frey noemde de verklaring van zogenaamde zelfverdediging ronduit "bullshit". Gouverneur Tim Walz liet weten: "Ik heb de video gezien Geloof deze propagandamachine [van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, red.] niet". Walz, die al tijden waarschuwt voor het gevaar van de ICE-operaties noemde de schietpartij ook "totaal voorspelbaar en volkomen onnodig".

Direct na de ICE-moord op Good ontstonden er in de hele stad protestacties. Duizenden inwoners hielden woensdagavond een wake op de plaats van het incident. Ook daarbij trad ICE wederom hard op. Op onderstaande beelden is te zien hoe een man die een ICE-agent confronteert van dichtbij in het het gezicht wordt geschoten met gas: