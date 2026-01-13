Iraanse mensenrechtenorganisatie: Al duizenden demonstranten tegen regime gedood door staat

Bij de protesten tegen het islamistische regime in Iran zijn tot nu toe meer dan tweeduizend doden gevallen. Dat meldt HRANA, een in de Verenigde Staten gevestigde organisatie die zich bezighoudt met de mensenrechten in Iran. Uit analyses van The New York Times gaat het zelfs al om ruim drieduizend doden. Het werkelijke aantal zou nog hoger kunnen liggen. Door een door het regime ingestelde totale internetblokkade is het moeilijk om informatie te krijgen over slachtoffers. HRANA zegt van meer dan tweeduizend dodelijke slachtoffers te identiteit te hebben geverifieërd.