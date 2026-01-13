Iraanse mensenrechtenorganisatie: Al duizenden demonstranten tegen regime gedood door staat

Bij de protesten tegen het islamistische regime in Iran zijn tot nu toe meer dan tweeduizend doden gevallen. Dat meldt HRANA, een in de Verenigde Staten gevestigde organisatie die zich bezighoudt met de mensenrechten in Iran. Uit analyses van The New York Times gaat het zelfs al om ruim drieduizend doden. Het werkelijke aantal zou nog hoger kunnen liggen. Door een door het regime ingestelde totale internetblokkade is het moeilijk om informatie te krijgen over slachtoffers. HRANA zegt van meer dan tweeduizend dodelijke slachtoffers te identiteit te hebben geverifieërd.
Volgens HRANA zijn ook zeker 16.784 gearresteerd. Volgens het regime in Teheran zullen deze mensen worden berecht, wat in Iran vrijwel zeker inhoudt dat veel van hen ter dood veroordeeld worden. Het regime legt ten minste een deel van de arrestanten 'oorlogsvoering tegen God' ten laste.
Sinds eind december wordt er op grote schaal geprotesteerd in Iran. In eerste instantie ging het daarbij om economische kwesties, maar al snel sloeg de onvrede over op het repressieve, totalitaire regime.
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.