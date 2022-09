NPO wil einde aan racistische uitzendingen ON Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 516 keer bekeken • bewaren

© CC Foto: Schmilblick

Ongehoord Nieuws, een programma van omroep Ongehoord Nederland, zond donderdag een item uit over wat zij noemen ‘blankofobie’ oftewel racisme tegen witte mensen. Presentatrice Raisa Blommestijn interviewde hiervoor FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen en gebruikte daarbij meerdere keren het n-woord. Volgens Frederieke Leeflang, voorzitter van de raad van bestuur van de NPO, heeft de omroep een grens bereikt. ''NPO heeft de redactionele vrijheid hoog in het vaandel staan, maar daar zijn wel grenzen aan wat racistische of discriminerende uitlatingen betreft'', aldus Leeflang.

Duo-presentatrice Arlette Adriani, introduceerde het onderwerp met een verwijzing naar sociale media waar volgens haar ‘ook de minder belichte zijde van racisme’ te zien is'. Ongehoord Nieuws vertoonde vervolgens vier filmpjes – zonder enige context – waarin ‘blanken in elkaar worden geslagen.'

De raad van bestuur van de NPO verzoekt het Commissariaat voor de Media om deze uitzending te toetsen aan de Mediawet. Hierin staat dat er passende maatregelen genomen moeten worden als een omroep aanzet tot geweld of haat tegen een groep of lid van een groep. “Bij de NPO komen veel klachten binnen over deze uitzending, waaronder ook kopieën van klachten die bij de ombudsman zijn ingediend. We vragen de ombudsman om deze met voorrang te behandelen”, benadrukt Leeflang.

De ON werd al eerder op het matje geroepen door de NPO waarbij een boete is opgelegd van zo’n 93 duizend euro. Toen ging het om het schenden van de journalistieke code van de publieke omroep. Volgens Margo Smit, de ombudsman van de NPO, maakte ON zich daarbij schuldig aan het niet onderscheiden van meningen en feiten.

Onder meer op sociale media spreken mensen schande.