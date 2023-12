Deze extremisten vertegenwoordigen de PVV-kiezers Actueel • 07-12-2023 • leestijd 3 minuten • 6378 keer bekeken • bewaren

De PVV staat al niet bekend om de hoge kwaliteit van zijn volksvertegenwoordigers, maar met 37 zetels in de nieuwe Tweede Kamer is het wel erg lastig om de stoelen te vullen met talent. Het is inmiddels 13 jaar geleden dat brievenbusplasser Eric Lucassen voor de partij van Wilders de Kamer betrad, maar het is er niet veel beter op geworden.

Zo staat op plek 7 Marjolein Faber, tot haar installatie als Tweede Kamerlid senator namens de PVV, en daarnaast nog PVV-fractievoorzitter in de Provinciale Staten Gelderland. In 2015 kwam ze in opspraak omdat ze de bouw van de partijwebsite had uitbesteed aan haar eigen zoon. In 2019 liet ze zich van haar meest racistische kant (tot nu toe) zien door na een steekpartij te beweren dat de dader ‘een Noord-Afrikaans uiterlijk’ had, terwijl de dader een witte man was. Faber weigerde haar haatzaaierij terug te nemen en snauwde een verslaggever: ‘Mijn tweet klopt!’

Op plek 24 staat Maikel Boon. In 2018 liet hij van zich horen door op sociale media een fotocollage te delen van moslima’s in pretpark Slagharen. Daar schreef hij vervolgens bij: “Dit is niet in Marokko. Dit is niet in Syrië. Dit is niet in Eritrea. Dit is #Slagharen” en “Stop de islamisering van Nederland! #Nederland is van ons”. Met het oog op de huidige formatiegesprekken tussen Geert Wilders en het NSC van Pieter Omtzigt, heeft Boon mogelijk ook wat uit te leggen. In 2021 schreef hij op Twitter dat Pieter Omtzigt namens George Soros het woord voerde, toen Omtzigt de honneurs waarnam voor Volt. De link leggen met Soros is een antisemitisch hondenfluitje waarmee op een zogenaamde Joodse wereldheerschappij wordt gehint. Saillant: Boon is onder meer woordvoerder antisemitisme. Tijdens de boerenprotesten riep Boon op tot verzet tegen de regering, met daarin een verkapte dreiging met geweld: "Vreedzaam, nu het nog kan".

Op plek 25 staat Zoetermeerse nieuwkomer Jeremy Mooiman. Hij kwam in 2018 als lijsttrekker van de lokale PVV-fractie in het nieuws omdat hij een website had geregistreerd met de naam Germania­heritage.com. Dat deed hij niet onder zijn eigen naam, maar onder het alias ‘Kurt von Sturm’, een fictieve assistent van nazikopstuk Hermann Göring in een roman. Germania was de naam die Adolf Hitler wilde geven aan de hoofdstad van diens gedroomde Derde Rijk.

Op plek 30 staat Almeerder Willem Boutkan. Die baalt als een stekker dat hij naar Den Haag moet. Hij had naar eigen zeggen niet verwacht dat de PVV zoveel zetels zou winnen en dacht “op een veilige plek” te staan. Zoals meerdere PVV’ers stapelt Boutkan functies. Behalve Kamerlid is hij ook raadslid en Statenlid. Boutkan verspreidt al jaren gretig het ene na het andere nepnieuwsbericht tegen moslims.

Behalve een keur aan dubieuze nieuwkomers, heeft de voor discriminatie veroordeelde Geert Wilders ook de nodige oude vertrouwelingen om zich heen. Zoals de vuurwapengevaarlijke Gidi Markuszower die eerder door de AIVD werd gemonitord wegens spionage voor Israël en de Mossad. Op plek 14 staat nog altijd Dion Graus, PVV-lid van het eerste uur. Graus staat al jaren bekend als vrouwenmepper, iets waar hij ten onrechte niet voor is veroordeeld terwijl het bewijs ervoor aanwezig is. In 2021 bleek er opnieuw aangifte te zijn gedaan door meerdere vrouwen, waaronder zijn ex, wegens ‘psychisch misbruik’ en ‘gedwongen seks met derden’. Graus zou zijn ex-vrouw hebben gedwongen seks te hebben met zijn beveiligers.