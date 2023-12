PVV-Kamerlid hoopte niet in de Kamer te komen en wil nu niet zeggen wat hij denkt Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 668 keer bekeken • bewaren

Geert Wilders had er niet op gerekend dat hij 37 zetels zou halen. Daarom stonden er slechts 45 namen op zijn lijst. Sommige laaggeplaatste kandidaten gingen er vanuit dat ze nooit in de Kamer zouden komen. Willem Boutkan bijvoorbeeld werd naar eigen zeggen op verkiezingsavond totaal verrast door de uitslag. Hij ging ervan uit dat hij op “een veilige plek” stond, waardoor hij niet in de Kamer zou komen.

Nu hij toch in de Kamer zit, is hij niet van plan om te zeggen wat hij denkt – een eigenschap die normaal gesproken toch hoog in aanzien staat bij radicaal-rechts. Zo weigert hij zich uit te laten over de formatie (“Dat laat ik aan anderen over”) en over hoe Wilders het doet (“Daar doe ik geen uitspraken over”).

Dat Boutkan zijn mening niet durft te geven, zegt iets over de kadaverdiscipline binnen de PVV. Geert Wilders is een potentaat met een ongekende controledrift. Dat ondervond ook Nieuwsuur, dat graag enkele nieuwe PVV-Kamerleden had willen interviewen. De fractietop hield dat echter tegen.