De weinig sociale behandeling van bewoners sociale huurwoningen Opinie Vandaag leestijd 16 minuten

Bruce Siemens

Afgelopen oktober schreef ik een artikel over Haag Wonen geschreven en sindsdien is er een hoop gebeurd. Of al deze stappen positief zijn verlopen? In de ogen van de bewoners van de Visserijbuurt is dat zeker niet het geval. Voor u nu: een update.

De gemeente grijpt in waar Haag Wonen nalaat

Eind oktober schreef ik over dat de gemeente Den Haag de stap heeft genomen de ambtenaren opdracht te geven om onderzoeken te doen zodat er handhavend opgetreden kan worden. Inmiddels is te melden dat de gemeente de Haagse Pandbrigade heeft ingezet om onderzoek te doen naar de bouwkundige staat van en gebreken aan de flats. Dat richt zich nu voornamelijk op de mechanische ventilatie en of deze voldoet aan de eisen voor bestaande bouw binnen het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Een ongekende stap en een primeur; de Haagse Pandbrigade wordt namelijk voor het eerst ooit ingezet ten behoeve van sociale huurwoningen en daarmee dus een woningcorporatie. De Pandbrigade heeft inmiddels meerdere bezoeken aan de Visserijbuurt achter de rug, waarbij het in elk ander huis wel ‘interessant’ was. Er kwam in elke woning wel iets anders naar boven.

Is Haag Wonen blij met de stap van de gemeente en daarmee de inschakeling van de Pandbrigade? Nee. Maar in de communicatie naar de bewoners en in de pers doet Haag Wonen alsof het allemaal niets voorstelt en dat zij al met het oplossen van het probleem aan de gang waren.

Zoals in oktober geschreven, werd Haag Wonen in 2014 al op de problemen met de mechanische ventilatie gewezen. 11 jaar doen zij niets (niet eens onderzoek naar de staat of onderhoud van de mechanische ventilatiesystemen) en opeens wanneer de bewoners zich gaan verenigen, inspreken bij commissievergaderingen van de gemeenteraad, een zwartboek samenstellen van meer dan 80 pagina’s, meerdere huurcommissiezaken van Haag Wonen weten te winnen en de pers goed gevonden wordt, dan wekt Haag Wonen de indruk dat zij al geruime tijd actief met het onderzoeken van de problemen bezig was, die op te lossen en daar was alle huidige aandacht van buitenaf echt niet voor nodig.

Haag Wonen: verantwoordelijkheid afschuiven, risico’s negeren

Problemen die bewoners ervaren, zijn vaak niet de schuld of verantwoordelijkheid van Haag Wonen. Althans, dat vindt Haag Wonen, zo ervaren vele bewoners. Kijken we bijvoorbeeld naar de scootmobielbergingen die zonder stroom staan, dan vindt Haag Wonen het een probleem voor de Wmo, moeten de getroffen huurders contact met de gemeente opnemen om het probleem op te lossen. Dat ondertussen in geen van de kelderboxen stroom staat, moet volgens Haag Wonen puur toeval zijn.

Afdeling Wmo van de gemeente Den Haag stuurde uiteindelijk een bedrijf in de elektrotechnische installaties naar de Visserijbuurt en wat bleek? Het probleem was snel te herleiden naar de stoppenkast van Haag Wonen, waarvoor de monteur van het installatiebedrijf een sleutel bij de dagelijks aanwezige wijkbeheerder moest halen. Het probleem oplossen was simpel: de schakelaar weer omzetten en de kelders hadden net zoals de scootmobielbergingen weer stroom.

Al was dat maar voor even. Tijdelijk. Het gebeurde namelijk kort erop nog een keer en weer werd de eerder beschreven route ingezet. De monteur van het elektrotechnische installatiebedrijf besloot echter om het ditmaal te escaleren; volgens de monteur was er sprake van een (levens-)gevaarlijke situatie en moest de lift direct buitendienst gesteld worden. Er stond water in de liftput en dat moest eerst zo snel mogelijk weggehaald worden om de systemen veilig te laten draaien. Het water was nog niet weg of er staat weer vers water in de liftput. Dat is al meermaals gebeurd de afgelopen weken, vaak ook nog eens op de momenten dat er geen warm water voorhanden is.

Op dit soort momenten wordt de firma Bonarius ingeschakeld, die het namens Haag Wonen zouden moeten kunnen oplossen. In de Visserijbuurt heeft Bonarius inmiddels een minder vrolijkmakend imago gekregen door de wijze waarop zij problemen aanpakken, of juist beter gezegd: niet aanpakken. Niet alleen de ervaring van de bewoners uit de Visserijbuurt overigens, op Trustpilot stikt het van de negatieve ervaringen.

Enfin, de monteur van Bonarius die het warme water weer kwam opstarten, hebben het water in de liftput en het gebrek aan warme water uit de kranen niets met elkaar te maken. Puur toeval, ook al bevindt de grote ketel voor het warme water in een ruimte boven de lift. De lift is overigens ook niet in storing gezet, die mag vrolijk blijven doorgaan. Volgens de monteur die het warme water weer probeerde op te starten, hebben het water in de liftput en het gebrek aan warm water geen relatie met elkaar. Het probleem rondom het constant wegvallende warme water wordt mogelijk pas na nieuwjaar opgelost, Haag Wonen zou ermee bezig zijn. Echt heel fijn met de kerstdagen en de koude dagen in het vooruitzicht.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de waterleidingen met een leeftijd van over 50 jaar wel aan het einde van hun levensduur zijn, waar signalen van pitting (de voorloper van lekkages) al veelvuldig te zien zijn. Of het dus allemaal ‘puur toeval’ is, daar hebben de bewoners dus grote twijfels bij. Over een ander soort wateroverlast gesproken: door de blootstelling aan de elementen zijn het verouderde intercomsysteem en dito bellentableau vaak buiten dienst of kampen met verstoringen. Maar deze relatief kleine problemen oplossen blijkt voor Haag Wonen ook al een mission impossible. Afgesproken was dat deze issues zouden worden aangepakt met het groot onderhoud van 2021, maar het bleken typische Haag Wonen beloften: loze beloften. Laten we maar hopen dat de hulpdiensten niet voor een dichte deur blijven staan wanneer de nood aan de man is, omdat het intercomsysteem er weer eens uit ligt.

Wantrouwen achter de voordeur

Waar geen intercom voor nodig blijkt, zijn de huisbezoeken die Haag Wonen op moment van schrijven aan het uitvoeren is. Over een periode van enkele weken gaan 2 medewerkers naar elke woning in hun complexen in de Visserijbuurt, afgezien van wat ik nu maar voor het gemak het Sleepnethof (is in feite de Sleepnetstraat, maar is gebouwd in een hof-vorm) noem, om daar het gesprek met de bewoners aan te gaan. Bewoners dienen zich te identificeren, waarna het gesprek aanvangt. Elk gesprek volgt een vast stramien, maar is qua inhoud uiteraard steeds anders. Elke bewoner heeft natuurlijk diens eigen problemen met de woning, buurt en buren (ja, daar wordt allemaal naar gevraagd).

Maar ook vanuit Haag Wonen zelf is het tweede deel van het gesprek steeds anders. Het tweede deel draait om een toestemmingsformulier die per se ondertekend moet worden en andere kleinere onderwerpen die vanuit Haag Wonen aan bod kunnen komen. Daar kom ik zo verder nog op terug.

Waar ik het nu over wil hebben: Haag Wonen neemt die gesprekken op, maar bewoners kunnen de opnamen niet opvragen. Volgens de medewerkers van Haag Wonen zijn deze opnamen alleen voor intern gebruik bedoeld. In de gesprekken wordt gevraagd of er foto’s gemaakt mogen worden in de woning van zaken die Haag Wonen aan zou gaan. Denk bijvoorbeeld aan radiatoren.

Indien men ermee akkoord gaat, gaat 1 van de 2 medewerkers van Haag Wonen het liefst zelfstandig door het huis heen. 1 persoon vertrouwde de situatie niet en het resulteerde in het gezamenlijk door het huis lopen. Wat bleek? De medewerker van Haag Wonen bleek willens en wetens TE FILMEN. Ook werden zaken gefotografeerd/gefilmd die eigenlijk niets met Haag Wonen zelf te maken hebben; de radiatoren hebben metertjes die via ISTA bijgehouden en verrekend worden, die hoeft door Haag Wonen dan ook niet gefilmd/gefotografeerd te worden. De stroomaansluiting is van Stedin en men betaalt zelf de kosten voor de verbruikte elektriciteit aan de eigen gekozen leverancier. Kortom: waarom wil Haag Wonen dan de radiatormeters en de elektriciteitsmeter en dergelijke fotograferen en filmen? Na in het ene bezoek betrapt te zijn (na een aantal smoesjes kwamen er een aantal excuses in het gesprek zelf), blijkt dat ook andere buren het gevoel hadden dat er geen foto’s zijn gemaakt maar dat er wel is gefilmd. Ook hier is er dus weer een vertrouwenskwestie, veroorzaakt door Haag Wonen.

Toestemming onder druk – of chantage?

Ondertussen laat Haag Wonen duidelijk merken de bewoners niet te vertrouwen. Het toestemmingsformulier dat per se ondertekend moet worden, bestaat uit een aantal zaken waar men alleen in totaliteit toestemming voormoet geven. Middels het formulier wil Haag Wonen toestemming krijgen om de gegevens bij de gemeente aan te vragen, bijvoorbeeld over hoeveel personen op het adres staan ingeschreven. Over welke periode zij dit willen weten, staat niet op het formulier vermeld. Ook staat niet vermeld wanneer zij deze gegevens bij de gemeente willen gaan aanvragen.

De redenen om deze gegevens op te vragen, staat wel op het formulier. Het gaat bijvoorbeeld om hun eigen administratie met betrekking tot de gezinsadministratie te controleren, maar ook om de stookkosten aan de hand van de Nibud-norm te berekenen. Hier valt trouwens wat op te merken. Op de site van de Huurcommissie is een overzicht te vinden met hoe wat berekend moet worden. Daarin staat duidelijk dat gasverbruik niet persoonsgebonden is, in tegenstelling tot elektriciteit en water. Dus hoe dit precies berekend gaat worden, wat de verschillende tarieven zullen zijn wanneer het aankomt op de berekening van de stookkosten over het jaar 2024(!), niemand die het weet. Bovendien weten wij ook niet van welk jaar de BRP-gegevens komen, die voor de vaststelling gebruikt gaan worden. Immers, Haag Wonen vraagt waarschijnlijk in 2026. Gaat dit dan betekenen dat zij met de gegevens uit 2026 de stookkosten uit 2024 gaan berekenen en vaststellen? In de huishoudsamenstellingen kan in 2 jaar een hoop veranderen en levert het daarmee mogelijk oneerlijke situaties op.

Ook heeft Haag Wonen besloten van de uitspraak van de Huurcommissie af te gaan wijken. De Huurcommissie heeft meerdere uitspraken gedaan over de stookkostenafrekening en stelde dat de bewoners afgerekend moeten worden als een onzelfstandige wooneenheid. Haag Wonen heeft nu zelf besloten de uitspraak van de Huurcommissie niet meer te volgen en heeft besloten het te gaan verrekenen als zelfstandige wooneenheid, waarmee de kosten voor elke huurder weer omhoog zal gaan.

Ook dient er toestemming gegeven te worden dat de gegevens gedeeld mogen worden met dienstverleners die namens Haag Wonen de Nibud-berekening uitvoeren (zoals energie- en administratiebedrijven). Welke bedrijven dit zijn, is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk waarom het überhaupt door andere dienstverleners de berekeningen gemaakt moet worden, aangezien het besluit het volgens de Nibud-norm af te rekenen na alle verloren huurcommissiezaken over de facturen van 2022 en 2023 door Haag Wonen zelf genomen is. Daarnaast vragen ze direct toestemming om de gegevens met de bewindvoerder of hulpverlener die de bewoner ondersteunt bij de woon- en geldzaken te delen.

Waarom dat zo sneaky in zo’n formulier moet, waar men niet anders dan compleet voor of tegen kan zijn, is niet te begrijpen. Als klap op de vuurpijl zouden de persoonlijke gegevens ook heel hard nodig zijn bij de aannemers en technische partijen die, wanneer Haag Wonen dat nodig acht, in de woning moeten zijn voor herstelwerkzaamheden. Wat is er mis met een brief, gericht aan de bewoners van adres huppeldepup? In 1 van de persoonlijke gesprekken werd ook gesproken over een kastje die bij de deur opgehangen kan worden wanneer er eventueel werkzaamheden moeten gaan plaatsvinden, zodat de werklieden naar binnen kunnen wanneer de bewoners niet thuis zijn. Tegen andere bewoners is weer gezegd dat er hoogstwaarschijnlijk toch niets gaat gebeuren.

Al met al zorgt het formulier voor een hoop rumoer, verwarring en toename van wantrouwen. Al komt het maar door een opmerking van 1 van de medewerkers van Haag Wonen, wanneer antwoord gegeven wordt op de vraag wat er gaat gebeuren als het formulier niet ondertekend wordt: ‘Dan kunnen we u niet helpen.’ Het is dus slikken of stikken en wat is het grotere doel? Er staat immers geen begrenzing op het formulier qua jaartallen en dergelijke. En is er misschien sprake van een zoektocht naar mogelijke fraude en daarmee redenen om wellicht lastige mensen voor Haag Wonen eruit te gooien? Met Haag Wonen weet je het immers niet meer.

Gelijke problemen, ongelijke behandeling

Eerder had ik het over de Sleepnethof en dat zij geen huisbezoeken krijgen. Zij zijn ook buitengesloten van de Nibud-norm bedragen die de omliggende complexen wel hebben gekregen. Omdat hier een bewonerscommissie zit die bij het kruisje tekent, zijn legio mensen nu al jaren gedupeerd. Waar mensen tot wel 10.000 euro aan te veel betaalde stookkosten over 2022 en 2023 hebben teruggekregen aan de andere kant van het hof, betalen mensen in het hof nog steeds blauw. In december 2025 viel een afrekening stookkosten 2024 op de vloer van bijna €4200, - op de deurmat van een bewoner die onder budgetbeheer valt vanwege al aanwezige hoge schulden (denk bijvoorbeeld aan de stookkosten van de jaren ervoor). 4200 euro EXTRA betalen omdat de betaalde voorschotten voor warm water en verwarming niet voldoende bleken met wat er uiteindelijk berekend zou gaan worden.

Voor de rest van de Visserijbuurt is het onbegrijpelijk dat zij buiten elke regeling vallen die voor de andere complexen met dezelfde problematiek wel gelden. De bewoners in het Hof hebben eenzelfde soort blokverwarming als de omliggende complexen en ook zij hebben problemen met de mechanische ventilatie. Alleen is daar geen onderzoek gedaan. De problemen komen overeen, maar de mensen worden niet gelijk behandeld. De bewoners gaven op 17 juli, bij de rondleiding door de Visserijbuurt waar de wethouders, raadsleden, pers en Haag Wonen zelf in meeliepen, uit zichzelf aan waar de grote problemen liggen: de blokverwarming. Mensen zijn dat liever kwijt dan rijk en willen een oplossing. En waarom worden de mensen niet gelijk behandeld? De reden is onbekend, bekend is alleen dat Haag Wonen dit zelf zo bepaald en besloten heeft.

Mogelijk heeft het te maken met de hoeveelheid woningen in het Hof: 134. De andere complexen in de Visserijbuurt bestaan uit 116 woningen. Zou het gelijk behandelen van alle getroffen huurders in de Visserijbuurt Haag Wonen dan te veel kosten? Heeft het eigen wankele beleid over de afgelopen decennia er nu voor gezorgd dat Haag Wonen de problemen niet meer kan oplossen en laat het de huurders voor opdraaien?

Een voorkeur als voldongen feit en buitenspel gezette kritische bewoners

Er is op 8 oktober een presentatie door Haag Wonen gegeven, ik schreef er eerder al over. De onderbouwing van de cijfers ontbrak volledig, maar werden wel als voldongen feiten gepresenteerd. Hun eigen voorkeur was daarmee ook direct duidelijk: de centrale ketel behouden tot de buurt over kan op stadswarmte en tot die tijd in elke woning een afleverset. Zo zou iedereen eindelijk eigen meters hebben. Het klonk vanuit hun mond ideaal, maar daarmee zou er nog geen einde komen aan de hoge eindafrekeningen.

Goed, er is dus nog wel wat op aan te merken en bovendien is er nog niets besloten. 70% van de bewoners moeten die keuze eerst nog steunen, voordat het daadwerkelijk uitgevoerd kan worden, dat weet Haag Wonen ook. Toch voeren ze al vol campagne op de komst van de afleversets. Naar de gemeente, de pers, naar iedereen die het maar wil horen. Zonder gedegen financiële onderbouwing. Het lijkt er echter wel op dat zij bewoners voor hun karretje willen spannen door de actieve groep kritische bewoners te gaan vervangen door de komst van een bewonerscommissie. Die zou daarmee gesprekspartner worden en later ook waarschijnlijk ook belast worden om de voorkeur van Haag Wonen zo goed mogelijk onder de bewoners rond te laten gaan.

Haag Wonen blieft geen open gesprek meer met de kritische bewoners die over de feiten willen praten. Dat kwam wel naar voren bij een bijeenkomst voor die groep actieve bewoners in een buurtcentrum, georganiseerd door Haag Wonen op 5 november. Naast een groep bewoners waren er 2 raadsleden en een journalist aanwezig, omdat van tevoren niet meer dan ‘hoe verder’ als gespreksonderwerp was gecommuniceerd en de bewoners aan hun water voelden dat het een vervelend gesprek zou gaan worden. Dat bleek ook zo te zijn.

Door HW werd besloten dat actieve/kritische bewoners zich voor een bewonerscommissie of klankbordgroep moeten aanmelden om met hen in gesprek te blijven, zoals de wet dat volgens Haag Wonen voor zou schrijven. Dit blijkt alleen maar grote onzin te zijn: het is niet wettelijk verplicht een bewonerscommissie of een klankbordgroep op te richten om maar met de corporatie in gesprek te zijn. Deze samenstellingen krijgen wettelijk gezien wel wat meer rechten rondom bijvoorbeeld het goedkeuren van voorstellen omtrent inhuur van schoonmaakbedrijven en dergelijke. Maar het samenwerkingsverband dat was gevormd, dat kón echt niet meer (want “tegen de wet”) en werd daarmee buiten- en uitgesloten van gesprek en overleg met Haag Wonen.

De buurt spreekt zich uit

De actieve groep bewoners hebben het er niet bij laten zitten en zijn in de week na 5 november de straat weer op gegaan om langs de deuren te trekken en handtekeningen op te halen en zo uiteindelijk aan Haag Wonen te laten zien wat de buurt nou écht wil. Ook werd er nog een bewonersbijeenkomst georganiseerd waar ook Haag Wonen bij uitgenodigd was, maar zij schitterden in afwezigheid. Indien zij wel aanwezig zouden zijn geweest, dan hadden zij gehoord welke gezondheidsklachten bewoners ervaren sinds zij in de Visserijbuurt zijn komen wonen. Het was pijnlijk om te horen, omdat mensen echt ervaren dat hun woonomgeving hen ziek maakt.

Haag Wonen heeft met hun afwezigheid misschien wel aangegeven hoe belangrijk zij het luisteren naar de bewoners en het oplossen van de problemen echt vindt: niet. Afgelopen 15 december zijn de handtekeningen en bevindingen aan Haag Wonenoverhandigd. Grootste uitkomst: men wil geen blokverwarming of afleverset meer, maar een individuele hybride CV-installatie, zodat zij zelf de controle over de leverancier en kosten hebben. Volgens Haag Wonen zou dit veel te duur zijn om aan te leggen; volgens hun bedragen kom je namelijk uit op ruim 13.000 euro per woning meer uit dan een afleverset en de werkzaamheden die daarbij horen. Denk daarbij aan een extra radiator, vernieuwing buizen etc, wat overigens ook bij installatie van een afleverset moet plaatsvinden, maar daar hoor je Haag Wonen niet over.

Verdeel en heers

Haag Wonen presteert het om zichzelf zeer goed in de media te willen plaatsen, maar verstrekt ondertussen informatie aan huurders, raadsleden, gemeente en media die door bewoners en betrokkenen als onjuist en misleidend wordt ervaren. Ik heb er in het vorige deel al deels over geschreven. Wat Haag Wonen nu ook doet, zijn pogingen om mensen uit elkaar te spelen en de boel op te stoken. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het ontzeggen van toegang van een kritische bewoner tot de besloten bijeenkomst van 5 november, waar de rest van de groep wel voor uitgenodigd was. De reden werd publiekelijk medegedeeld: de bewoner werd medegedeeld dat hij ‘zelf wel heel goed weet’ waarom er een aanklacht tegen hem zou lopen.

Waar die aanklacht tegen de bewoner zou lopen en wat het in zou houden, was toen onbekend. Nu overigens nog steeds, hij heeft er niets meer over gehoord. En zo beschadigt Haag Wonen een ander lid van de actieve groep door leugens te verspreiden over het constant mailen naar Haag Wonen. Het actieve lid is een vertegenwoordiger en tevens familielid van een bewoner van de Visserijbuurt. De vertegenwoordiger mag dan vertegenwoordiger zijn, het komt in het hoofd van Haag Wonen niet op dat de bewoner zelf vanuit diens eigen mail contact met Haag Wonen opneemt om het eigen ongenoegen kenbaar te maken.

En zo kan het nog wel even door; Haag Wonen is in de buurt inmiddels ook berucht om de veelvuldige AVG-lekken (van naam, adres en telefoonnummer tot volledige huurcontracten) en vraagt Haag Wonen in slechts enkele huisbezoeken zelf aan bewoners of zij deel willen uitmaken van een bewonerscommissie, in andere gesprekken met de kritische bewoners wordt dit niet gevraagd.

Kortom: Haag Wonen lijkt zelf de bewonerscommissie samen te willen stellen. Contact met Haag Wonen is er sowieso maar zeer beperkt, er wordt namelijk nog steeds vrij weinig gereageerd op mails, telefoontjes en meer.

Intimidatie en pesterijen

Soms worden wensen en verzoeken compleet genegeerd. Bijvoorbeeld van 1 bewoner, die een nieuwe afspraak wilde maken voor een huisbezoek en hierover teruggebeld zou gaan worden. Dat gebeurde niet en op het moment dat de oorspronkelijke afspraak gepland stond, stonden de 2 medewerkers van Haag Wonen voor de deur. Toen er na een druk op de bel niet werd opengedaan, werd overgegaan naar kloppen en uiteindelijk bonzen. De bewoner deed bang de deur open, maar liet de medewerkers niet binnen. Zonder zelf te identificeren eisten de medewerkers van Haag Wonen dat de bewoner in diens eigen huis direct een ID-bewijs moest laten zien. De bewoner deed de deur tot op een kiertje dicht toen het ID-bewijs gepakt moest worden. Voor de medewerkers van Haag Wonen reden genoeg om de kier te veranderen in een volledig open deur door het open te duwen. De bewoner ervoer dit als intimiderend en grensoverschrijdend gedrag en kon het binnenstappen net voorkomen. De medewerkers dropen uiteindelijk af, maar gezien het eerdere terugbelverzoek had dit nooit mogen plaatsvinden.

Ook zijn er nog pesterijtjes, zoals een kwestie rondom de schoonmaak. Enkele weken geleden heeft er een totale schoonmaak plaatsgevonden, een zogenoemde 0-meting. Haag Wonen heeft het schoonmaakbedrijf nu opgedragen om de schone stukjes schoon te maken en het vuil in een hoek te vegen. Deze stapel(s) vuil mogen lekker gaan aangroeien totdat het genoeg is om het schoon te maken tegen een extra tarief. Naast dat het vuil extra ongedierte kan aantrekken, betalen huurders al maandelijks voor hun schoonmaakkosten middels de servicekosten. Haag Wonen haalt de spreekwoordelijke schouders op en geeft geen krimp, dit is voor Haag Wonen blijkbaar maar normaal.

Als we kijken naar de jaren tot de 0-meting, dan zien we dat de bewoners al vaak geklaagd hebben over de slechte kwaliteit of zelfs het uitblijven van schoonmaak op gebieden waar wel voor betaald werd. Toen werd er ook door Haag Wonen geen krimp gegeven. Sterker nog: Haag Wonen rekent de schoonmaakkosten van het kantoor van de wijkbeheerder door aan de bewoners van dat betreffende complex. Het wordt in de algehele schoonmaakkosten gezet, waarna die kosten gedeeld worden per woning.

Tijd voor zelfreflectie, verantwoordelijkheid en transparantie

Dus, beste Haag Wonen. Gebruik de komende tijd van licht en schoonheid om goed te reflecteren op het eigen handelen. Enkele medewerkers hebben bij een aantal bewoners tijdens hun huisbezoek aangegeven de media-aandacht echt heel vervelend te vinden en dat deze hele saga heel veel tijd van de medewerkers opeist.

Ook hebben jullie meermaals aangegeven dat jullie de loep van pers, politiek en gemeente heel vervelend te vinden. Laten we heel eerlijk en duidelijk zijn. De kwaliteit en het onderhoud van de woningen en voorzieningen is niet de verantwoordelijkheid van de huurders, dat is jullie verantwoordelijkheid. Doen jullie het goed, dan hadden huurders geen redenen om huurcommissiezaken te starten en te winnen, de pers op te zoeken en de zaken aanhangig te maken bij de lokale politiek en gemeente. Kijk goed naar jullie eigen handelen en naar hoe jullie bewoners, de politiek en gemeente hebben geschoffeerd door onjuiste en onvolledige informatie te verstrekken, woningen onvoldoende te onderhouden en de kritische geluiden in de kiem te willen smoren. Jullie hebben geprobeerd de bewoners tegen elkaar op te stoken, om het daarmee voor jullie zelf zo makkelijk mogelijk te maken.

Wij zien aan de Sleepnethof wat het de bewoners kan kosten wanneer aan jullie ideaalplaatje wordt voldaan. Ga echt samenwerken, luister naar de bewoners en wees eerlijk, respectvol, volledig in de voorlichting en daarmee volledig transparant. Het is wel het minste wat jullie kunnen doen.

Fijne kerstmis en de beste wensen voor 2026.