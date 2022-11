De parasiet in het brein van Gert-Jan Segers Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 429 keer bekeken • bewaren

Als we zijn logica op zijn eigen gedrag zouden toepassen, zouden we kunnen concluderen: Segers is demonisch en wil de moslims uitroeien.

Gert-Jan Segers schrijft in een opiniestuk voor het blad van Christenen voor Israël:

“Ik kan het totaal irrationele en toch altijd weer de kop op stekende antisemitisme ook niet anders zien dan duivelse pogingen om de wereld van Joden te ontdoen. Het is een omgekeerd godsbewijs dat laat zien dat God een speciale relatie met het Joodse volk heeft en via hen tot de hele wereld gesproken heeft en spreekt… Het feit dat er zoveel meer woede is over dat wat Israël in de richting van Palestijnen doet dan wat honderdduizenden moslims in het Soedanese Darfur of in het islamitische deel van China wordt aangedaan, is op z’n minst opmerkelijk. Opgehangen homo’s in Iran, in kampen opgesloten Oeigoeren, gemartelde Saoedische gevangenen; ze roepen minder verontwaardiging op dan onrecht dat aan Palestijnen wordt aangedaan.”

Laten we zijn argument reconstrueren:

Premisse 1: God bestaat.

Premisse 2: God is partijdig.

Premisse 3: God trekt de Joden voor.

Premisse 4: Palestina-supporters komen alleen voor Palestijnen op, maar niet voor andere volkeren.

Premisse 5: De duivel bestaat.

Conclusie: Dus de Palestina-supporters zijn door de duivel bezeten en willen de Joden uitroeien.

Ik moet eerst toegeven dat het woord ‘duivels’ meerdere betekenissen heeft. Bijvoorbeeld ‘gemeen’, ‘boosaardig’. Dus hij bedoelt misschien niet dat de Palestina-supporters door de duivel bezeten zijn. Echter, in een ander opiniestuk in NRC (samen met Joël Voordewind) gebruikte hij het woord ‘satanisch’ om de Palestina-supporters te beschrijven. Ook daar gebruikt hij dezelfde drogreden: “Bij dit conflict is er een eenzijdigheid die verdacht is. Marokko bezet de Westelijke Sahara en China bezet Tibet en de wereld zwijgt in alle talen. Maar wie over die bezettingen zwijgt - en vergelijk het aantal veroordelingen van Marokko en China eens met dat van Israël - en wel klaagt over Israël, die heeft andere motieven dan het opkomen voor mensenrechten.”

Echter, voor dit stuk is het irrelevant of hij echt gelooft dat de Palestina-supporters door de duivel zijn bezeten of niet. Zijn argument blijft een drogreden: een ad hominem. Hij valt geen inhoud aan, maar speelt op de man.

Met drogredenen kan je alles bewijzen

Ik wil hieronder aantonen dat ik met dezelfde manier van argumenteren alles kan bewijzen. Zijn ad hominem is: wie alleen voor één groep opkomt, of alleen één groep bekritiseert, is een hater en zijn argument is ongeldig.

Ten eerste, waarom schrijft Segers nooit een opiniestuk over de Christenen voor Israël? Waarom heten ze NIET ‘Christenen voor alle zielige bezetters’? Of waarom komen zij niet op voor Tibetanen, Saharawis, Oeigoeren, homo’s in Iran en mensen in Darfoer?

En is Segers niet hypocriet als hij de Palestina-supporters aanvalt, maar de Christenen voor Israël niet op hun eenzijdigheid aanspreekt?

Gert-Jan Segers doet zelf wat hij afkeurt

Ik zocht in de elektronische kaartenbak (LexisNexis) naar opiniestukken van Segers (de zoekmachine werkt niet perfect). Maar hij schreef nooit een opiniestuk over homo’s in Iran, noch over andere opgesomde slachtoffers in zijn stuk. Ik zocht op dezelfde termen in de Tweede Kamer-moties en Segers komt nooit voor de door hem genoemde slachtoffers op.

Wel als ik op ‘Gert-Jan Segers en islam’ zoek, vind ik 26 opiniestukken waarvan 15 negatieve dingen over moslims bevatten. Bijvoorbeeld: “De eerste generatie van Marokkaanse Nederlanders heeft vier keer zoveel kans op schizofrenie dan autochtonen, terwijl de tweede generatie daar zeven keer zoveel kans op heeft.” Of: “Het hart van de islam ontkent het hart van het christendom: het paasfeest. Dat levert een geloofskloof op die geen interreligieuze dialoog kan overbruggen.” En: “De islam is de grote en zelfbewuste uitdager van het Westen en onze verweesde en ontzielde cultuur kan er niet zoveel tegenover zetten.” Hij heeft het over Islamisering en dat Wilders succesvol is omdat hij de gevoelens van vele mensen verwoordt.

In het kort, hij komt nooit voor andere slachtoffers op, alleen voor Joden en christenen, vooral als ze slachtoffers van moslims zijn. Als we zijn logica op zijn eigen gedrag zouden toepassen, zouden we kunnen concluderen: Segers is demonisch en wil de moslims uitroeien.

Als we allemaal zo zouden debatteren, dan leven we niet in een democratie, maar in een dictatuur van sofisten.

De breinparasiet

Veel Israël-supporters gebruiken dezelfde ad hominem, zoals Esther Voet, Leon de Winter, Elma Drayer, Adjiedj Bakas, Arend Jan Boekestijn, Afshin Ellian en Ronny Naftaniel. Ook CDA plaatste Segers’ drogreden op hun site. Hoe verklaren we deze grote spreiding?

Deze Israël-supporters hebben de drogreden niet zelf bedacht, maar hem van anderen gehoord. Ik wil de werking van dit sofisme met een illustratieve analogie duiden: Kijk dit filmpje:

Parasieten controleren het brein van mieren en de mieren gaan naar een plek waar de parasieten lekker kunnen groeien. Op dezelfde manier werken drogredenen: ze infecteren de hersenen van luisteraars en laat hen doen wat goed is voor de drogreden. Luisteraars worden argumentatieve zombies.

Daarom zouden de kranten de drogredenen van de Israël-supporters moeten verwijderen, of hun stukken moeten weigeren als hun hoofdargumenten op drogredenen berusten. Want de parasiet infecteert meer lezers. Een rationele maatschappij wil geen zombiesofisten aan de macht.