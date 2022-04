D66-prominent Van Drimmelen stapt uit partij en betreurt ontstane ophef over #MeToo-affaire Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 191 keer bekeken • bewaren

De vanwege grensoverschrijdend gedrag in opspraak geraakte D66-prominent Frans van Drimmelen is uit de partij gestapt. Ook legt hij zijn werk bij zijn adviesbureau permanent neer, evenals al zijn publieke functies. Dat meldt het AD. Ook biedt hij zijn excuses aan ‘iedereen die hij heeft gekwetst’ aan, bovenal de vrouw die hij heeft lastiggevallen. Wel ontkent hij dat er op ook maar enige manier sprake was van machtsmisbruik of seksuele intimidatie.

Van Drimmelen is de spil in een inmiddels langslepende #MeToo-zaak binnen D66. De partijprominent zou langdurig een oud-medewerkster van de partij gestalkt hebben. D66 liet na onderzoek in eerste instantie weten dat er weinig aan de hand was. Vorige week bleek echter uit onderzoek van de Volkskrant dat de werkelijke conclusie van onderzoeksbureau Bing heel anders luidde. Namelijk dat het slachtoffer in het gelijk werd gesteld. Die conclusie hield de partijtop stil, de afgelopen week weigerde het bestuur van D66, evenals partijleider Kaag en de D66-bewindspersonen en -Kamerleden elk commentaar. Adviesbureau Dröge en Van Drimmelen liet wel weten dat Van Drimmelen in elk geval voorlopig zijn werk zou neerleggen.

Nu spreekt hij zelf over de situatie die volgens Van Drimmelen uit zijn verband getrokken is. Het ging niet om machtsmisbruik of intimidatie, zo laat hij weten, maar om een verbroken relatie waar hij slecht mee omging. ‘Ik was verliefd, verbouwereerd en boos over de situatie,’ zegt hij nu. Wat onderzoeksbureau Bing stalken noemde, noemt Van Drimmelen zelf ‘te lang, te hardnekkig en soms bijzonder onaardig [trachten] een dergelijk gesprek voor elkaar te krijgen’.

In zijn verklaring zegt hij nu:

"Ik kan mij goed voorstellen dat door dat soort berichten van mijn kant de vrouw zich onveilig voelde. Dat spijt mij enorm. Ik heb onvoldoende rekening gehouden met de gevoelens van de vrouw in kwestie en geenszins de bedoeling gehad haar een onveilig gevoel te geven. Ik bied mijn oprechte verontschuldigingen aan, aan iedereen die ik hiermee gekwetst heb, in de eerste plaats aan de vrouw in kwestie.’’

Voor D66 en partijleider Kaag lijken de grote problemen pas net begonnen. Uit de onthullingen van de Volkskrant blijkt dat zowel Kaag als het partijbestuur op de hoogte waren van wat zich had afgespeeld. Kaag zelf is een van de personen binnen de partij die op verkiezingsavond een vertrouwelijke bijlage ontving waaruit bleek dat Van Drimmelen ‘dwingende, intimiderende en chanterende berichten’ had gestuurd naar de medewerkster van de partij.

In een open brief eisten D66-leden dit weekend een verklaring over de houding van de partijtop. Inmiddels hebben ruim zevenhonderd leden zich achter de inhoud van de brief geschaard. Ook eisten de leden een partijbijeenkomst waar de partijtop met heldere antwoorden over de affaire en het wegmoffelen van het rapport komt. Die staat gepland over drie weken.