D66-prominent Van Drimmelen na bewijs grensoverschrijdend gedrag wel weg bij adviesbureau, niet bij D66

"Afgelopen zaterdag kwam de Volkskrant in een artikel terug op een onderzoek door Bureau BING naar grensoverschrijdend gedrag binnen D66, waarbij onze collega Frans genoemd wordt. De situatie is uiterst pijnlijk, verdrietig en schadelijk voor alle betrokkenen. Binnen ons bureau is door de partners over de publicatie en de ontwikkelingen daaromtrent gesproken. Na dit overleg is gezamenlijk besloten dat Frans zijn werkzaamheden voorlopig neerlegt."