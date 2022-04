Hoe een relatieconflict bij D66 door toedoen van de partij een #metoo-kwestie werd Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 209 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole buigen zich deze week over de opvolging van Lilianne Ploumen en de #metoo-crisis bij D66. Presentator Natasja Gibbs wil van Van Jole weten wie volgens hem de opvolger van Ploumen moet worden. Hij antwoordt dat het hem niet zoveel uitmaakt. "Het gaat om een interim-leiderschap, dat vind ik niet zo interessant." Zijn opponent Peter Kee opent meteen de aanval vanuit de rechtse hoek (links voor de kijkers). "Hoe kan het dat je nu zwijgt? Altijd de linkse schreeuwerd uithangen en nu het er op aan komt wil je niks zeggen." Van Jole vraagt wat de voorkeur van Kee dan is maar die weert dat af met zijn neutraliteitsschild. "Ik ben een duider." Vooralsnog heeft alleen Henk Nijboer zich gemeld.

Daarop gaat het over de vraag wie Ploumen als lijsttrekker moet opvolgen. Opvallend is dat de twee vaakst genoemde kandidaten, eurocommissaris Frans Timmersmans en Amsterdams lijsttrekker Marjolein Moorman, samen een stuk publiceerden in de Volkskrant. "Beetje vaag stuk" meent Kee als objectieve waarnemer. Van Jole suggereert dat het misschien de bedoeling is de sfeer van tweestrijd te temperen. "Of wie weet een duo-lijsttrekkerschap". Kee reageert smalend: "Ja, dat is altijd een groot succes."

Daarna gaat het over de crisis bij D66 rond mannetjesmaker Van Drimmelen. Peter Kee is verbijsterd over het stilzwijgen van de partij. Volgens Van Jole lijkt de partij daarin meer op Volt dan ze zelf denken. Hij vindt het zwak dat Kaag niet meteen een verklaring heeft afgelegd, net als John de Mol dat deed bij BOOS. "In dit geval lijkt het door de afhandeling door de partij een #metook-kwestie geworden. Uit de media wordt duidelijk dat het om een geëxplodeerd relatieconflict ging waarin Van Drimmelen zich onbehoorlijk heeft gedragen. Vervolgens voelde de vrouw zich genoodzaakt te vertrekken en Van Drimmelen kon blijven. Daarin zie je de #metoo-factor. Als een schoonmaker zich zo had gedragen was hij ontslagen. Van Drimmelen ondervond geen gevolgen omdat hij een machtspositie bekleedt en de vrouw delfde het onderspit."