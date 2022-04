'Kaag en D66-bestuur hebben partij beschadigd door grensoverschrijdend gedrag weg te moffelen' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 192 keer bekeken • bewaren

Met het achterhouden van een deel van het rapport over grensoverschrijdend gedrag binnen D66, heeft het bestuur een wig gedreven tussen de top van de partij en haar leden. Dat schrijft een groep D66-leden in een open brief aan het partijbestuur. De groep eist inzage in het vertrouwelijke rapport en een nieuwe uitleg van het bestuur. Ook willen ze weten welke concrete stappen voor verbetering in de toekomst de partij gaat zetten.

Het initiatief voor de open brief komt van afdelingsvoorzitter Daphnie Ploegstra en vertrouwenspersoon van de Jonge Democraten Jelle Ages, zo meldt de Volkskrant maandag: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat pas wanneer de leden volledig zijn geïnformeerd over wat er daadwerkelijk is gebeurd en hoe er is gehandeld, we kunnen werken aan een vereniging die veilig is voor iedereen’, schrijven zij.

De brief is een directe reactie op de publicatie in de Volkskrant dit weekend waaruit bleek dat er voor vrouwen wel degelijk een onveilige situatie heerste binnen D66. Die pijnlijke conclusie in het rapport van onderzoeksbureau Bing hield de partijtop stil. Een deel van het rapport kwam pas naar buiten op de avond van de Kamerverkiezingen, nadat iedereen al naar de stembus was geweest.

Briefopsteller Ages zegt ook dat het steekt dat er sinds de publicatie in de Volkskrant geruchten binnen de partij worden verspreid dat het bestuur juist wel openheid had willen geven, maar dat het slachtoffer dat niet wil. Dit terwijl de vrouw in kwestie juist meermaals om die openheid heeft gevraagd, maar dat niet kreeg van de partijtop. ‘Door niet te handelen heeft het bestuur het vertrouwen tussen de partij en partijtop aan de ene kant en haar leden en kiezers aan de andere kant enorm beschadigd,’ staat in de brief te lezen.