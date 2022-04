D66 verzweeg grensoverschrijdend gedrag door partijprominent Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 642 keer bekeken • bewaren

De D66-partijtop houdt al een jaar lang de conclusies uit een vertrouwelijk rapport achter waarin staat dat een invloedrijk partijlid zich schuldig heeft gemaakt aan ‘grensoverschrijdende gedragingen’. Dat onthult de Volkskrant, die de hand heeft weten te leggen op vertrouwelijke stukken. De persoon in kwestie, Frans van Drimmelen, was onder meer voorzitter van de talentencommissie. Hij werd eind 2020 in een anoniem blog beschuldigd van machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daar werd onderzoek naar gedaan en vervolgens bleek er volgens de partij niets aan de hand.

Onder meer RTL Nieuws meldde daarom vorig jaar op 24 februari, amper een maand voor de Tweede Kamer-verkiezingen:

"Dat onderzoek, door bureau BING, is nu afgerond. Er komt uit naar voren dat er geen situaties van seksuele intimidatie en machtsmisbruik zijn gebleken rond Van Drimmelen. Ook is er geen bewijs dat Van Drimmelen iemand heeft vastgehouden op een kamer, zoals de vrouw meldde in haar blog. Wel zijn er gesprekken tussen de politie en Van Drimmelen geweest omdat hij contact zou hebben gezocht met de vrouw. Er is geen aangifte gedaan. Wel is in de partijtop van D66 onvrede over de afhandeling hiervan."

De Volkskrant constateert dat die conclusie indertijd voorbarig was omdat het onderzoek nog niet volledig was afgerond. Na aanvullend onderzoek, dat drie weken duurde, werd er een nieuwe bijlage opgesteld die niet naar buiten is gebracht. Die gaf een ander beeld.

"In documenten in handen van de Volkskrant wordt tot in detail beschreven hoe de partijstrateeg en voormalig voorzitter van de talentencommissie in 2015 en 2016 langdurig een vrouwelijke D66-medewerker heeft ‘gestalkt, bedreigd en gechanteerd’. Daarin wordt ook bevestigd dat de politie hier destijds een officieel waarschuwingsgesprek met hem over voerde. In het vertrouwelijke rapport dat vorig jaar in opdracht van het D66-bestuur is opgesteld door onderzoeksbureau Bing, wordt geconcludeerd dat de man zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan ‘grensoverschrijdende gedragingen’ jegens de D66-medewerkster."

Brisant is de onthulling dat de vrouw in kwestie door de partij pas op de hoogte werd gesteld van de nieuwe conclusie toen de verkiezingen de facto voorbij waren. "Het slachtoffer kreeg de conclusies van de ‘vertrouwelijke bijlage’ die haar in het gelijk stelden pas te horen op 17 maart 2021 om 19.37 uur, anderhalf uur voor het sluiten van de stembussen, staat in de documenten. Hierdoor is bij haar de indruk gewekt dat de conclusies niet mochten lekken voor verkiezingsdag."

Kaag zou de later verschenen bijlage niet hebben ingezien. Het onderzoek was volgens de D66-leider een zaak van het partijbestuur. In hoeverre zij op de hoogte is gesteld van de ernstige conclusies is onduidelijk. De beschuldigde man, die nog steeds actief is binnen de partij, noemt de zaak een ‘pijnlijke privékwestie' en heeft geprobeerd de publicatie van de Volkskrant via een kort geding tegen te houden. Dat is hem niet gelukt.

Van Drimmelen en de vrouw hadden enige tijd een relatie waar de vrouw een einde aan maakte. Van Drimmelen begon haar daarop lastig te vallen, zo staat in de geheim bijlage van het onderzoek.

‘Door het aanhoudend zoeken van contact is voorbijgegaan aan de wens van de (vrouw) om geen contact meer te hebben. Betrokkene had deze gestelde grens van (de vrouw) moeten respecteren en de constatering dat hij dat niet heeft gedaan, leidt tot de conclusie dat betrokkene zich grensoverschrijdend richting (de vrouw) heeft gedragen door een patroon van contactpogingen, telefoontjes zonder nummerherkenning en de eerdergenoemde I-Messages, het voicemailbericht en het sms-bericht de dag erna.’

De vrouw in kwestie, die indertijd ontslag heeft genomen als topmedewerker van het partijbureau en naar een functie elders is vertrokken, voelt zich benadeeld omdat de partij de voorbarige conclusie die Van Drimmelen vrijpleitte nooit heeft gecorrigeerd. Daardoor wordt de suggestie gewekt dat ze een valse melding heeft gedaan.