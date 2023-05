‘D66 maakt een potje van integriteitsonderzoeken’

D66-partijvoorzitter Victor Everhardt is ongeschikt voor zijn werk en het partijbestuur van D66 zou excuses moeten aanbieden vanwege de wijze waarop het is omgesprongen met de afhandeling van het integriteitsonderzoek naar Europarlementariër Samira Rafaela. Dat stelt Johan Fretz, die goed bevriend is met de Europarlementariër, in de nieuwste aflevering van zijn podcast Waanzinnig Land.