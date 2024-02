Conservatieve Ursula von der Leyen wil tweede termijn als voorzitter Europese Commissie Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 99 keer bekeken • bewaren

Ursula von der Leyen wil nog vijf jaar voorzitter blijven van de Europese Commissie. Maandag trapt de Duitse christendemocraat haar campagne af met een pleidooi voor meer investeringen in defensie, een competitievere EU en groen beleid. Met name dat laatste is opvallend. Eerder deze maand boog ze voor de chemische industrie en geradicaliseerde boeren en trok ze een voorstel in om het pesticidegebruik terug te dringen.

De voorzitter van de Europese Commissie wordt voorgedragen door de Europese regeringsleiders. Het Europees Parlement moet die voordracht vervolgens steunen.

Gunstig voor de 65-jarige Von der Leyen is dat de christendemocraten het goed doen in de peilingen voor de Europese verkiezingen in juni. Daar staat tegenover dat extreemrechts vermoedelijk veel zetels gaat winnen. Veel rechtsextremisten vinden Von der Leyen te progressief, bericht de NOS.

Van alle regeringsleiders heeft alleen de Hongaarse autocraat Viktor Orbán gezegd dat hij tegen een tweede termijn is voor Von der Leyen. Andere regeringsleiders, zoals Petteri Orpo (Finland) en Pedro Sánchez (Spanje), willen juist dat ze aanblijft.