Klimaat en rechtsstaat lopen gevaar bij scherpe ruk naar rechts bij Europese verkiezingen

24 jan. 2024 - 23:45

D66 en PvdA zijn inderdaad deels zelf het probleem en deels oorzaak van het probleem. Mogen we hopen dat die ooit weer sociaal worden? Ik zie alleen maar zij manouvres. SP had sociale ideeen maar is een oud familie bedrijfje geworden met een merk dat 'verliezers' luidde. Wat nodig is is een brede linkse sociale beweging, niet zomaar een parlementair bestuurs clubje. Sociaal, niet die liberale onzin van de derde weg. Of de SP nu die richting iets kan maken of er in bij kan dragen met andere nof opterichten organisaties is erg veel wensen. Men heeft het te veel over individuele identiteiten inplaats van brede sciaal economische klassen en dat is een fenomeen BINNEN de ieder voor zich verdeling van liberalisme. Niet een beweging voor structurele verandering, solidaritiet en mobilisatie.