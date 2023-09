Caroline van der Plas draait over ‘premierskandidaat’ Mona Keijzer

Caroline van der Plas mag dan alweer een jaar of wat weg zijn bij het CDA , draaien doet ze nog altijd als een christendemocraat in hart en nieren. Een mooie illustratie daarvan was maandagavond te zien bij Humberto Tan.

Zou ze daar zelf wellicht ook een rol in hebben gespeeld? In juli maakte de BBB-leider bekend dat ze geen premier wilde worden. In een interview verklaarde Van der Plas dat ze geen zin had om nette kleren aan te trekken en de wereld over te vliegen. “Dan moet ik hakken dragen, terwijl ik helemaal niet op hakken kan lopen.” Daarom was ze in gesprek met een andere kandidaat voor het premierschap. Die naam zou ze later onthullen.