BBB-premierskandidaat Mona Keijzer moet verkiezingsprogramma BBB nog lezen

Ex-CDA bewindspersoon Mona Keijzer wordt door BBB naar voren geschoven als de nieuwe bewoonster van het Torentje in Den Haag. Samen met lijsttrekker Caroline van der Plas schoof de kandidaat-premier aan bij de talkshowtafel van Op1 waar interviewer Tijs van den Brink wat wilde weten over het soft drugs standpunt van Keijzer. Haar opvatting is namelijk tegengesteld aan die van de partij die het genotsmiddel wil legaliseren. Zoals er wel meer fricties in verkondigde opvattingen tussen kandidaat en partij lijken. Keijzer trachtte zich uit de situatie te redden met een wel heel opmerkelijke uitvlucht: ze heeft het verkiezingsprogramma van de partij die haar op nummer 2 van de lijst zet nog niet helemaal gelezen.