‘Canadese neonazi achter Holocaust-ontkenning op Anne Frankhuis’

23 feb. 2023 - 14:49

Hoopvol dat politie/justitie inmiddels een aantal verdachten op het oog heeft wat deze abjecte projecties op diverse gebouwen betreft. De meest virulente voedingsbodem van extreem-rechts - Ongehoord Nederland - kan in dit verband niet ongenoemd blijven. De bovenmatig ijdele en kromme complotdenker Arnold Karskens beweerde in diens laatste column bij Ongehoord Nieuws, dat het volgens hem geen toeval was dat de politie - toen hij zijn column uitsprak - nog steeds geen mogelijke daders op het oog had wat deze beamingspraktijken betreft. Dat wees erop - aldus Karskens - dat het om een complot ging van onze eigen overheid om extreem-rechts in diskrediet te brengen, zodat men verder op een verbod van diverse extreem-rechtse partijen zou kunnen aansturen. Dit is precies het ongefundeerde complotdenken dat onze eigen overheid onterecht in een kwaad daglicht plaatst en waarmee je het denken over politieke/maatschappelijke processen doelbewust vergiftigt. Zo vormt Ongehoord Nederland een laag humus waarop extreem-rechts gedijt. En daarna kan een Raisa Blommestijn (kennelijk) dus verkondigen, dat er niets mis is met dit soort acties waarvan het abjecte gehalte niemand kan zijn ontgaan...