Holocaust-ontkenners projecteren antisemitische teksten op gevel Anne Frankhuis Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 111 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Quiet Earth

De politie van Amsterdam is een onderzoek gestart naar de projectie van antisemitische teksten op de gevel van het Anne Frankhuis, een van de belangrijkste Holocaust-monumenten ter wereld. In de projectie wordt gesuggereerd dat het dagboek van Anne Frank een met een balpen geschreven vervalsing is, een steevast terugkerende bewering onder Holocaust-ontkenners die onwaar is. De geschiedsvervalsers voeren daarbij als 'bewijs' aan enkele losse vellen met aantekeningen die in de jaren '60 door door een onderzoeker zijn achtergelaten in het originele boek.

De project werd donderdagavond onthuld door Kafka, een anti-fascistisch onderzoekscollectief dat al tientallen jaren de activiteiten van extreemrechts in kaart brengt. Eerder vond een soortgelijke projectie plaats op de Erasmusbrug tijdens de live uitzending van het vuurwerk met Oud & Nieuw.

Kafka schrijft over de beelden die via Telegram verspreid werden: "De video wordt begeleid door een antisemitische persiflage van het lied Everybody Wants To Rule The World van Tears For Fears, waarbij onder meer 'Everybody Wants A Jew Free World' en 'the gas will find you' wordt gezongen."

Burgemeester Halsema: "Ik ben woedend over deze laffe, verwerpelijke daad. Dit is onversneden antisemitisme en het is een aanval op Anne Franks nalatenschap, ons (inter)nationale symbool van de strijd tegen antisemitisme. Uitermate lafhartig en pijnlijk, voor de overlevenden, de nabestaanden van de slachtoffers van de holocaust, de hele Joodse gemeenschap en iedereen die weet waartoe haat, racisme en intolerantie leiden. "

De Anne Frank Stichting zegt in een verklaring: