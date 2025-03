Trump verandert Amerikaanse droom in nachtmerrie, vakantiegangers mijden VS

Nu het door de PVV gedroomde 'grenzen dicht'-beleid in de Verenigde Staten wordt uitgevoerd, blijkt dat de Amerikaanse droom in rap tempo verandert in een nachtmerrie. Volstrekt onschuldige reizigers kunnen in de gevangenis belanden zonder dat duidelijk is waarom en blijven onbereikbaar voor familieleden of vrienden. Dat ervoer bijvoorbeeld een Canadese vrouw die twee weken in een cel werd vastgehouden. In The Guardian beschreef ze haar huiveringwekkende ervaring. Een trainer van een jeugdelftal werd door de Amerikaanse autoriteiten gedeporteerd naar een beruchte gevangenis in El Salvador omdat hij een tatoeage van een bende zou dragen. Het bleek het embleem van de Spaanse voetbalclub Real Madrid.