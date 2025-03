Nederland past reisadvies voor VS aan, ministerie wijst lhbti’ers op toegenomen intolerantie Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 313 keer bekeken • bewaren

“Bent u een lhbtiq+ persoon? En wilt u naar de VS reizen? Houd er rekening mee dat wetten en gebruiken in de VS tegenover lhbtiq+ personen kunnen afwijken van die in Nederland.” Sinds dinsdag heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor de Verenigde Staten aangepast. Voorheen stond er dat de wetten en gebruiken vergelijkbaar waren met die van Nederland.

De NOS schrijft: “Ook vermeldt het reisadvies nu dat de Amerikaanse autoriteiten sinds 25 januari als geslachtsvermelding alleen een M of V accepteren. Reizigers moeten daardoor bij het aanvragen van een ESTA (een kortlopende reisvergunning) of visum aangeven wat het geslacht bij geboorte is. ESTA's of visa die al zijn uitgegeven blijven geldig tot de vervaldatum. Als er iets niet klopt in de gegevens kan dat reden zijn voor de Amerikaanse autoriteten om de toegang tot het land te weigeren.”

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk Denemarken en Finland pasten hun reisadvies al eerder aan. Reizen naar de VS is niet zonder risico. Zo verdween een Canadese vrouw zonder uitleg 12 dagen in de cel. “Het voelde alsof ik was ontvoerd”, schreef ze in The Guardian. Een Franse wetenschapper werd bij de grens tegengehouden omdat er op zijn telefoon Trump-kritische berichten werden aangetroffen.