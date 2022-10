Burgerinitiatief: haal abortus uit wetboek van strafrecht

Omdat abortus in het wetboek van strafrecht staat, is de abortuszorg nu geen onderdeel van het reguliere zorgstelsel. “Wij vinden dat het hier wél onderdeel van moet zijn”, stellen BNNVARA en het Humanistisch Verbond. “Zodat het goed verankerd en beschermd is in de Nederlandse wet. En zodat abortus onder dezelfde wet- en regelgeving valt als bijvoorbeeld een behandeling door een medisch specialist in het ziekenhuis.”