Buma ziet eigenlijk geen enkele optie voor een werkbaar kabinet

Informateur Sybrand Buma ziet "geen werkbare meerderheidsvariant" voor een mogelijke coalitie. Ook een minderheidscoalitie met voldoende steun om "aan het werk te gaan" ziet hij niet, zei hij donderdag na afloop van gesprekken met partijleiders. Dat meldt ANP donderdagmiddag.

Buma wil vrijdag nog eens met de voorzitters van de vijf grootste fracties van de Tweede Kamer in gesprek. Behalve dat met de PVV omdat er toch vrijwel niemand is die met extreemrechtse politieke hooligan Geert Wilders wil samenwerken (zelfs de lokale fracties van zijn eigen partij niet). Van een impasse wilde Buma nog niet spreken, na in een impasse te zijn geraakt: "Het is juist dat wat ik wil voorkomen."

Dat er volgens Buma geen realistisch zicht is op een meerderheidskabinet, is vooral omdat de VVD nog steeds GroenLinks-PvdA uitsluit. Ook een minderheidsvariant, bijvoorbeeld bestaande uit D66, het CDA en GroenLinks-PvdA, is nog niet in beeld. Meerdere partijen, waaronder de SP, ChristenUnie en ook GroenLinks-PvdA hebben al laten weten niets te zien in een instabiel minderheidskabinet. Het vastleggen van het soort gedoogsteun dat daarvoor nodig is, is belangrijk vanwege de "grote opgaven" en bezuinigingen waar een volgend kabinet voor staat, aldus Buma.

Ook het "centrumrechtse kabinet" dat VVD-leider Dilan Yeşilgöz zo graag wil en dat eigenlijk een kneiterrechts kabinet met ten minste één antirechtsstatelijke en op zijn minst fascistoïde partij, ziet Buma nu niet als optie. Die combinatie van D66, CDA, VVD en, daar hadden we het over, JA21 blijft steken op 75 zetels. Bovendien heeft D66 "bezwaren" tegen samenwerking met JA21, wat een vriendelijke manier is om te zeggen dat ze niet met hele en halve neonazi's in een kabinet willen duiken.

Buma wil nu vrijdag dus eerst verder praten. Hij erkent dat het risico bestaat dat partijen dan al ruzie krijgen. Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) verweet de VVD al terecht "arrogantie van de macht". Volgens Buma moeten er evenwel risico's worden genomen, anders "komt de formatie niet verder".