Dictatoriale PVV ziet afdeling Kampen verdampen nog voor de eerste verkiezingsdeelname Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 479 keer bekeken • bewaren

De PVV doet komend jaar voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Kampen... of nee, toch niet. Dat werd wel groots aangekondigd, maar slechts een dag later heeft de gehele beoogde fractie zich al afgesplitst van de landelijke partij. Dat meldt RTV Oost. De groep zegt "geen trekpoppetje" te willen zijn van Wilders.

Het was een lokaal initiatief om een PVV Kampen op te richten en daarmee deel te nemen aan de verkiezingen. Dat de landelijke PVV die deelname nu al zou aankondigen, was voor de groep een verrassing. Daarover was geen enkele vorm van communicatie geweest. Die kwam achteraf wel. Zo moest de beoogde 19-jarige lijsttrekker worden vervangen. De kandidaat die de landelijke partij (lees: Geert Wilders) op het oog had wilde dat niet eens. Een ander groot pijnpunt was dat er nul komma nul dialoog was met Wilders die zoals bekend niemand vertrouwt en als een ware alleenheerser zijn eenmansclubje ook helemaal alleen runt. Oost meldt:

Partijplannen werden gevormd en aangeleverd, maar een terugkoppeling daarop vanuit de partij bleef volgens hen uit. "We hebben geen kans gehad om het over de inhoud te hebben." De ruimte om zelf invulling te geven aan het politieke avontuur ontbreekt, volgens de beoogde fractie in Kampen. Den Haag bepaalt, in de gemeente moet je het maar uitvoeren; dat gevoel overheerst. Na de voor de Kampenaren verrassende aankondiging dinsdag volgde dezelfde avond spoedoverleg. Overleg met Den Haag hielp niet. "We willen geen trekpoppetje zijn."

Wilders beleeft een slechte week. Deze week braken ook de PVV-fracties in Urk en Purmerend met de landelijke partij. Ook zij hebben geen zin meer in de constante bemoeienis van de geblondeerde dictator zonder zelf ook maar iets in te brengen hebben in hun woonplaatsen waar Wilders buiten campagnetijd om geen enkele interesse in heeft.

Meer over: actueel , pvv , kampen , extreemrechts