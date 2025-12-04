Jesse Klaver hekelt arrogante VVD: minderheidskabinet D66-CDA-VVD zou cruciale fout zijn Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 747 keer bekeken • bewaren

D66 en het CDA sturen aan op een minderheidskabinet met de VVD. Volgens Jesse Klaver, leider van GroenLinks-PvdA, zou dat “een cruciale fout” zijn. Dat verklaarde hij na een gesprek met informateur Sybrand van Haersma Buma.

De door D66 en CDA voorgestelde minderheidscoalitie met de VVD zou in de Kamer nu eens op links en dan weer op rechts steun moeten verzamelen. Daarbij zou ook GroenLinks-PvdA een belangrijke rol spelen, niet in de laatste plaats omdat de linkse fusiepartij de grootste is in de Eerste Kamer. Klaver voelt er maar weinig voor om af en toe op afroep bij te springen. De NOS bericht:

“Volgens hem zou je met deze minderheidsvariant de blokkade van de VVD belonen. De VVD sluit een meerderheidscoalitie met GL-PvdA uit. "De arrogantie van de macht", aldus Klaver. Hij wijst erop dat D66 en CDA, de partijen die nu het voortouw hebben, beloofd hebben om het "anders te gaan doen". Daar past luisteren naar deze wens van de VVD niet bij, vindt de GL-PvdA-leider.”

Een rechts meerderheidskabinet met bijvoorbeeld VVD, JA21 en 50+ ziet Klaver evenmin zitten. Om Nederland van het slot te halen is samenwerking met zijn partij onvermijdelijk, hield hij Buma voor.