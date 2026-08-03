Politie komt met vers excuus voor het niet beboeten van boze boeren die snelweg blokkeren Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 1478 keer bekeken • Bewaren

De politie die steevast met grote overmacht klimaatactivisten van de snelweg haalt en opsluit, zegt geen boetes aan boze boeren te kunnen uitdelen voor het blokkeren van de snelweg. Dat gebeurde afgelopen donderdag met ongeveer tachtig tractoren, maar "omdat alle kentekens waren afgeplakt" volgt er geen sanctie. Dat meldt ANP.

"Het klopt dat er beelden zijn vastgelegd, maar inmiddels is duidelijk dat er op basis van die gegevens waarschijnlijk geen opvolging meer gaat plaatsvinden", aldus een politiewoordvoerder. "We hebben onvoldoende informatie." Het afplakken van kentekens is verboden, maar de politie zegt dat het "in deze situatie" lastig is om er iets aan te doen.

De tientallen tractoren van boeren die demonstreerden tegen de stikstofplannen van het kabinet, zorgden voor een file van 4,4 kilometer op de A35 tussen Zwolle en Enschede, in de buurt van Almelo. Een politiewoordvoerder liet donderdag weten dat het belangrijk was om de tractoren zo snel mogelijk van de weg te halen, "want dit mag natuurlijk niet".

Bij andere boerenprotesten werd onder meer de gortdroge berm in brand gestoken. Ook daar trad de politie niet op.