Boris Johnson wilde geheime militaire operatie in Leiden om coronavaccins te bemachtigen

Tijdens de coronacrisis overwoog Boris Johnson een militaire operatie in Nederland om zo miljoenen vaccins te bemachtigen. De Conservatieve Britse premier vroeg zijn veiligheidsdiensten om een plan op te stellen om de AstraZeneca-productiefaciliteit in Leiden binnen te vallen. Dat meldt de Daily Mail .

Johnson was volgens bronnen van de Britse conservatieve krant woedend dat de Europese Unie de export van vijf miljoen voor het Verenigd Koninkrijk bestemde inentingen in maart 2021 blokkeerde. Diplomaten moesten Johnson erop wijzen dat het sturen van soldaten tot grote schade zou leiden.

Het is de zoveelste anekdote over het knotsgekke optreden van de premier tijdens de coronacrisis. Eerder kwam al naar buiten dat de Conservatieve politicus aan Britse topwetenschappers had gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk was om het virus uit te roeien met een speciale föhn.