Boris Johnson vond corona een 'manier van de natuur om met oude mensen om te gaan'

De Britse oud-premier Boris Johnson was tijdens de coronapandemie die in het Verenigd Koninkrijk ongenadig hard toesloeg, fel gekant tegen alle lockdownmaatregelen. Volgens Johnson was de ziekte simpelweg “een manier van de natuur om oude mensen op te ruimen ”. Dat heeft Patrick Vallance gezegd, die tijdens de crisis wetenschappelijk adviseur was van de Britse regering.

Johnsons topadviseur Dominic Cummings liet tegenover de commissie weten dat de eerste lockdown voorkomen had kunnen worden, als de Britse overheid direct in actie was gekomen toen het virus zich door China verspreidde. Boris Johnson was er echter heilig van overtuigd dat het allemaal wel meeviel en dat corona vergelijkbaar zou blijken met varkenspest. Ook was het volgens Cummings “krankzinnig” dat Johnson en diverse leden van zijn kabinet in februari 2020 op vakantie gingen, terwijl duidelijk werd dat de pandemie uit de hand liep.