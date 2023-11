Boris Johnson vroeg wetenschappers of het mogelijk was om corona uit te roeien met een föhn

Terwijl Donald Trump in april 2020 injecties met bleekmiddel aanbeval als mogelijke remedie tegen het coronavirus, vestigde Boris Johnson aan het begin van de pandemie voor het eerst van zijn leven zijn hoop op een haardroger.

De Britse premier vroeg vooraanstaande wetenschappers of het mogelijk was om het coronavirus uit te roeien door met een speciale föhn je neus droog te blazen. Dat heeft zijn voormalige topadviseur Dominic Cummings geschreven aan de Britse commissie die de coronacrisis in het Verenigd Koninkrijk onderzoekt.