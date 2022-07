Toekomst Boris Johnson aan zijden draadje, ministers stappen op

5 jul. 2022 - 19:38

De ontslagbrieven van de twee ministers zijn wel interessant: https://www.bbc.com/news/uk-politics-62058236 Sajid Javid schrijft o.a. “You (Johnson dus) will forever be credited with seeing off the threat of Corbynism…” Starmerism wordt door de Conservatieven duidelijk niet als een ‘threat’ gezien. Terecht natuurlijk want dat is een vorm van Conservatism. Rishi Sunak lijkt vooral duidelijk te willen maken dat hij een andere politieke lijn voorstaat dan Johnson. Waar Johnson vooral een rechtse populist is, is Sunak veel meer een ideologisch gedreven neoliberaal: “Our people know that if something is too good to be true then it's not true. They need to know that whilst there is a path to a better future, it is not an easy one.” De brief lijkt een aankondiging te zijn van een gevecht om de macht in de partij. Als ik het goed begrijp kan dat gevecht vanwege bepaalde regels binnen de Tory-partij nog niet direct plaats vinden maar ik vermoed dat Sunak nu vast afstand neemt van Johnson om straks dat gevecht aan te kunnen gaan.