Boete voor Ongehoord vanwege desinformatie, Karskens jammert over ‘ongewenste meningen’

De financiële sanctie volgt op een onderzoek van de Ombudsman van de publieke omroep, Margo Smit. Smit stelde vast dat Ongehoord Nederland in zijn journalistieke programma’s ruimte geeft aan “aantoonbaar onjuiste informatie”. “Passief wanneer een presentator niet doorvraagt of aantoonbaar onjuiste informatie geuit door gasten niet tegenspreekt, en actief in eigen teksten van presentatoren of in reportages met aantoonbaar onjuiste opmerkingen”.