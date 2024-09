Boeren ontdekken langzaam dat ze jarenlang zijn bbbedrogen door BBB

Maar ook Wiersma kan niet om de realiteit heen dat er veel te veel mest wordt geproduceerd in Nederland. Donderdag lekte daarom uit dat ze de mestplannen van haar voorganger Piet Adema (ChristenUnie) grotendeels zal overnemen . Die plannen zijn weliswaar onvoldoende om de mestcrisis werkelijk op te lossen, maar de minister moet íets doen.

Dat de veestapel zal moeten krimpen, valt de achterban van BBB rauw op het dak. BBB blijkt de boeren jarenlang een rad voor ogen te hebben gedraaid. De beloftes dat alles bij het oude kan blijven blijken volstrekt niet realistisch. “Ik had dit niet verwacht van minister Wiersma, met alle kennis die zij heeft”, verklaart Alien van Zijtveld, voorzitter van boerenactiegroep Agractie, tegenover NRC . “Ze zet het werk van Adema min of meer voort.”

Met name varkens- en kippenboeren zijn ontstemd. Zij vinden dat ze moeten opdraaien voor het mestprobleem dat door de rundveehouders wordt veroorzaakt. Linda Verriet, voorzitter van de Producentenorganisatie Varkenshouderij, noemt de plannen van Wiersma in de Volkskrant “bizar”. “We hebben als enige in 2002 al eens te maken gehad met een korting, zijn als sector al flink gekrompen en krimpen komende tijd verder doordat vooral varkenshouders hebben ingetekend voor de beëindigingsregeling.”