BBB-minister ontdekt dat veestapel toch echt kleiner moet

Boeren die rundvee, varkens en kippen houden, zullen hun veestapel moeten inkrimpen. Alleen op die manier kan iets worden gedaan aan het mestprobleem. Tot die onvermijdelijke conclusie is Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) nu ook gekomen. Ze zal de boerensector donderdag in een vertrouwelijk overleg bijpraten over wat er gaat gebeuren.

Wiersma neemt een eerder plan van haar voorganger Piet Adema (ChristenUnie) grotendeels over, schrijft De Telegraaf. “Een van de belangrijkste onderdelen is het afromen met dertig procent van dierrechten in de pluimvee- en varkenshouderij en van fosfaatrechten in de rundveehouderij. (…) Wiersma schaalt het percentage van dertig procent iets naar beneden af, onder meer nadat belanghebbenden aan de bel hebben getrokken. Verder zal zij nog andere maatregelen uitvaardigen, zoals een brede stoppersregeling.”

BBB keerde zich tot nu toe altijd tegen maatregelen om de veestapel in te krimpen. In plaats daarvan suggereerde de partij tot vervelens toe dat het allemaal wel goed zou komen als Nederland in Brussel eens met de vuist op tafel zou slaan. In mei reisde Caroline van der Plas zelf naar de Europese hoofdstad af. Toen ze na afloop de vraag kreeg of ze met de vuist op tafel had geslagen, antwoordde ze dat “het niet zo werkt”.