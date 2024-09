Boeren hadden gelijk, rekenmodel stikstof RIVM klopt niet: crisis nóg groter dan gedacht

Vanuit de agrarische sector werd aangedrongen om “op de ouderwetse manier te meten, in het veld met een peilstok”, zo meldt de NOS. En zo geschiedde. "De afgelopen dertig jaar is de stikstofvoorraad met ongeveer 1300 kilo per hectare toegenomen. Per jaar is dat 40 kilo per hectare extra. En dat is ontzettend veel", zegt Wim de Vries, stikstofdeskundige en onderzoeker van de WUR.