Caroline van der Plas dreigt op te stappen bij gedwongen krimp veestapel

Volgens het AD moet het dreigement van Van der Plas met een korreltje zout worden genomen. “Van gedwongen krimp is in de kabinetsplannen vooralsnog helemaal geen sprake.” Van der Plas spreekt zelf van “afroming” van de veestapel.

Haar partijgenoot Femke Wiersma (minister van Landbouw) zal vrijdag plannen bekendmaken om de mestcrisis het hoofd te bieden. Via De Telegraaf lekte donderdag al uit dat boeren die rundvee, varkens en kippen houden, hun veestapel zullen moeten inkrimpen. Wiersma neemt daarmee in grote lijnen de plannen van haar voorganger Piet Adema (ChristenUnie) over. BBB keerde zich een paar maanden geleden nog tegen zijn voorstellen om de veestapel in te krimpen.