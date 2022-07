Boeren blokkeren gesprekken met Remkes

LTO gaat niet in gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes . Dat heeft de landbouworganisatie, die minder radicaal is dan nieuwe clubs als Farmers Defence Force en Agractie, laten weten aan het kabinet, de Tweede Kamer en de provincies. Remkes zou in de tweede helft van augustus met zijn gesprekken beginnen.

De NOS schrijft: “LTO zegt in de brief teleurgesteld te zijn dat er niet over doel en uitgangspunten kan worden gesproken zoals die in het coalitieakkoord of het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) staan. "Dat is onbestaanbaar. Hoe kun je tot betere verhoudingen komen als je de inhoudelijke problemen die daaraan ten grondslag liggen niet mag bediscussiëren? LTO is helder geweest: pas als serieus kan worden gesproken over doel, tijdspad en invulling van maatregelen is praten zinvol."”