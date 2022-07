Johan - ‘Niet alles kan’ - Remkes wordt stikstofbemiddelaar

3 jul. 2022 - 12:33

@sAt0Ri... Het hele probleem eenzijdig bij 1 "dader" neerleggen met zo'n hard beleid, is kortzichtig en dom. Dit is een veelzijdig probleem en dat dient ook op een veelzijdige manier opgepakt te worden. Dan kom je niet eind juni 2022 met de hardvochtige aanpak van 50% krimp bij de boeren, amper aanpak van het verkeer, luchtvaart en scheepvaart en de industrie is pas in januari 2023 aan de beurt. Mijn veronderstelling is dat de industrie geen 50% krimp hoef te verwachten, om maar te zwijgen over het transport. Daarnaast zijn de getallen niet in orde, dat heeft Vlieland wel aangetoond en het feit dat als iedereen Nederland heeft verlaten, incluis alle industrie, er nog steeds niet voldaan is aan de uitstoot. Er is ook niet bekend of de vermindering van de ammoniak van de boeren voldoende effectief is voor het herstel van de natuur. Daarnaast is ook de klimaatverandering niet meegenomen in de plannen. Vorig jaar heeft de agrarische sector al voor een vermindering van 7% van ammoniak gezorgd en er zijn tal van innovaties als het scheiden van de poep en plas van de koeien in ontwikkeling. Als er geen werkbaar alternatief is bij de onderhandelingen, gaat het op dezelfde manier waarop Nederland al 40 jaar geregeerd wordt. Uitsluiten van oppositie, elimineren van andere meningen en cancelen van andere personen met een afwijkende mening. Het blijft dan een autocratisch systeem, met maar 1 wijze van oplossen : het neoliberalisme.