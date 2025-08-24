Billboard-actie tegen femicide haalt ruim twee ton op, zondag voor het eerst te zien Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 76 keer bekeken • bewaren

De initiatiefneemster van het idee om door het hele land op digitale schermen de tekst 'Wij eisen de nacht op - laat vrouwen veilig thuiskomen' te tonen, verwacht dat de boodschap aan het einde van de zondagmiddag op de eerste schermen te zien is. Dat meldt ANP. Danique de Jong hoopt op tijd klaar te zijn om bij het begin van de wedstrijd van Ajax tegen Heracles de schermen rondom de ArenA gereed te hebben. Haar initiatief krijgt veel steun. Ze heeft inmiddels 200.000 euro opgehaald. "Bizar en onwerkelijk."

De Jong is mediastrateeg en bedacht de actie vrijdag op eigen initiatief na een week met nieuws over meisjes en vrouwen die slachtoffer werden van seksueel geweld en femicide. Haar poging om aandacht te vragen voor de onveiligheid van vrouwen lijkt veel mensen te raken. "Gelukkig wel, maar ook helaas." Bij de wedstrijd in Amsterdam zal in de zeventiende minuut applaus klinken ter nagedachtenis aan de deze week vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude, en als signaal tegen zinloos geweld in het algemeen.

Inmiddels is er ook vanuit België aandacht voor haar boodschap. "Ik ben benaderd door onder andere VRT of de actie ook daar uitgezet kan worden", vertelt De Jong. In Nederland breidt ze verder uit met acties in steden, op stations en op radio, televisie en online. Zo hoopt ze ook mensen bij het onderwerp te betrekken die daar vanuit de eigen 'bubbel' minder snel mee in aanraking komen.