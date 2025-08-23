Billboard-actie 'laat vrouwen veilig thuiskomen' haalt binnen een dag tienduizenden euro's op Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 68 keer bekeken • bewaren

Een actie om langs Nederlandse snelwegen de boodschap 'Wij eisen de nacht op, laat vrouwen veilig thuiskomen' te tonen, heeft binnen een dag 20.000 euro ingezameld. Dat meldt ANP. Initiatiefneemster Danique de Jong wil die tekst "zo snel mogelijk overal in Nederland" op snelwegmasten zien.

De actie volgt na een week vol nieuws "dat meerdere meisjes en vrouwen met seksueel geweld met zelfs de dood tot gevolg te maken hebben, en er weer een femicideslachtoffer is", zegt De Jong. Ze wil voorkomen dat iedereen "nu verontwaardigd is, maar na het weekend weer aan andere dingen denkt". "Nu moeten we erover blijven praten, iets in beweging zetten, handelingsperspectief bieden voor mannen. Want het is een mannenprobleem."

"'Take the night back' is de oudste beweging rond het bestrijden van onder andere seksueel geweld", weet De Jong. De vertaling ziet ze nu online veel voorbijkomen. "Maar dat zie ik, want dat is mijn bubbel met bepaalde interesses en verontwaardiging. Wie er verder vanaf staat, ziet dat niet. Maar buiten zie je het overal en dan kun je er niet omheen", verklaart ze haar keuze om op straat de tekst te verspreiden.

De Jong heeft op de GoFundMe-pagina het streefbedrag nu verhoogd naar 35.000 euro. Ze hoopt dat meer organisaties, bedrijven en steden zich aansluiten om op nog veel meer schermen de boodschap te tonen. Ook wil ze uiteindelijk samenwerken met experts en ambassadeurs om echte verandering in gang te zetten.