Woede, angst en protest na extreem geweld van mannen tegen vrouwen Vandaag • leestijd 3 minuten • 100 keer bekeken • bewaren

De gruwelijke moord op een 17-jarige vrouw in Duivendrecht en een reeks gevallen van seksueel geweld leiden tot een golf van verontwaardiging. Vrouwen protesteren tegen het feit dat ze niet over straat kunnen zonder de angst lastig gevallen te worden of erger. Mannen sluiten zich bij het protest aan. Zij eisen dat mannen onder ogen zien waar het probleem zit.

Nog steeds worden slachtoffers verantwoordelijk gehouden voor wat hen overkomt. Zo werd bijvoorbeeld in de berichtgeving ter discussie gesteld dat het 17-jarige slachtoffer 's nachts in haar eentje over straat fietste. Bij mannelijke slachtoffers gebeurt dat nooit.

Lisa, die op nadrukkelijk verzoek van de nabestaanden alleen bij haar voornaam wordt genoemd, reed dinsdagnacht na een avond uit met vrienden, op haar elektrische fiets van het Leidseplein naar huis in Abcoude, een rit van een half uur. Onderweg merkte ze dat ze achternagezeten werd door een man en belde 112. De politie kon de locatie haar telefoon traceren maar arriveerde te laat. Ze was inmiddels vermoord. De dader is nog voortvluchtig.

Vorige week vrijdag werd in de buurt van het misdrijf een vrouw slachtoffer van ernstig seksueel geweld. Daarvoor heeft de politie inmiddels een verdachte gearresteerd. Een arrestatieteam haalde de 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats uit een opvangcentrum voor asielzoekers in de hoofdstad. De politie onderzoekt of beide zaken iets met elkaar te maken hebben.

In dezelfde week was een vrouw slachtoffer van seksueel geweld in de bossen bij Zeist en een paar dagen eerder werd een jong meisje seksueel misbruikt in het Zuiderpark te Rotterdam. Voor beide misdrijven zijn mannen gearresteerd.

Nienke 's Gravemade, die op Instagram de extreem masculine cultuur ter discussie stelt, deelde een posting die velen raakte. Ze beschrijft daarin hoe ook zijzelf meteen gedachten kreeg over wat het slachtoffer 'verkeerd' had gedaan. Ze corrigeert zichzelf en maakt duidelijk dat vrouwen recht hebben op net zoveel bewegingsvrijheid als mannen.

Ik eis de nacht op.

Ik eis de straten op.

Ik eis dat de angst wordt verlegd.

Ik eis dat meisjes van 17 veilig thuiskomen.

#rechtopdenacht’

Ook mannen laten zich horen. Peter Pannekoek probeert mannen duidelijk te maken hoe de wereld is voor vrouwen door het permanente gevaar van mannengedrag.

De Schotse stand up comedian Daniel Sloss stelt dat het probleem van seksueel geweld geen vrouwenkwestie is maar juist aangepakt moet worden door mannen. Zij spreken zich te weinig uit over de manier waarop mannen onder elkaar over vrouwen praten en hoe mannen zich tegenover vrouwen gedragen. Hij spreekt uit ervaring. Een vriend van hem verkrachtte een vrouw. Hij verwijt zichzelf dat hij hem niet eerder heeft aangesproken op zijn gedrag.

Een Rotterdamse hardloopster, die deze week langdurig werd achtervolgd door een man op een fatbike, vertelt op advies van de politie dat bij enig vermoeden van kwade bedoelingen direct 112 gewaarschuwd moet worden.