Bestuur PvdD: geen integriteitsschendingen Esther Ouwehand

6 okt. 2023 - 15:59

Mooi. Kan ze door. Grappig om te zien dat met deze conclusie de eis om duidelijkheid en inzage ineens verstomd is. Begrijp me goed. Ik heb nooit gevonden dat die openheid en namen en rugnummers en specifieke klachten gedeeld moeten worden. Dus echt. Wat mij betreft kan ze door. Maar verbaas me er over dat nu het oordeel welgevallig is de procedure ineens wel ok is. Door de vragen eerst, blijft de twijfel volgens die normen overeind... door de stellingname van velen toen. Onbedoeld.