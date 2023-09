Esther Ouwehand: ‘groot verdriet’ over antidemocratische houding bestuur PvdD

Ouwehand verklaarde daarop dat er tot zaterdag “nooit enige melding van een integriteitsschending” bij haar was binnengekomen. “Wel heb ik het bestuur [vrijdagavond] een pittige brief gestuurd met forse kritiek op het uitblijven van de broodnodige professionalisering en democratisering van onze partij.” Het heeft er alle schijn van dat het bestuur als door een wesp gestoken op die kritiek heeft gereageerd.

In de brief die onder meer wordt gedeeld door de NOS , schrijft Ouwehand onder meer dat het haar “groot verdriet” doet dat de interne ontwikkeling van de partijdemocratie door toedoen van het bestuur achterblijft. Leden die willen bijdragen aan de ontwikkeling van de partij, worden volgens haar tegengewerkt.

De lezing van Ouwehand wordt bevestigd door Wesley Pechler, fractievoorzitter van de PvdD in Groningen. De partij maakt in die gemeente wel deel uit van het college. “Op het moment van de coalitieonderhandelingen vorig jaar hebben wij heel veel tegendruk ervaren vanuit de partij. Het waren berichten van het bestuur die onmogelijke eisen stelde aan onze coalitie-deelname”, verklaart hij tegenover RTV Noord .

De opstelling van het bestuur leidt volgens Ouwehand al langer tot problemen. “Het gebrek aan zelfstandige ontwikkeling bij het partijbestuur en de manier waarop zij (vervolgens) omgaat met mij en de Tweede Kamerfractie is een niet te onderschatten factor geweest in mijn overbelasting, waardoor ik in het najaar van 2022 uitviel als partijleider.”