Het blijft rommelen bij de Partij voor de Dieren: nieuwe meldingen over Ouwehand

“De nieuwe meldingen over Ouwehand, waarvan er drie in bezit zijn van NRC, komen van medewerkers en oud-medewerkers. In een ervan heeft een melder het over „drammen, manipuleren, negeren, onveilige situaties creëren” door Ouwehand. De oud-medewerker richt zich ook tot het nieuwe bestuur en vraagt of het „geheimhoudingsbeding” uit het arbeidscontract nietig verklaard kan worden zodat medewerkers en oud-medewerkers vrijuit hun verhaal kunnen doen. De auteur van de e-mail vraagt om een onafhankelijk, extern onderzoek. In een andere e-mail beschrijft een melder dat Ouwehand tegenspraak en fouten moeilijk kan accepteren. Binnen de fractie zou algemeen bekend zijn dat het werk nooit goed genoeg is in haar ogen. Medewerkers die volgens haar niet loyaal of niet goed genoeg zijn, kunnen worden genegeerd of moeten vertrekken. Hoe werknemers of partijleden weg te krijgen zijn, zou heel precies worden voorbereid.”