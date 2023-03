BBC krabbelt terug na knieval voor conservatief rechts en geeft Gary Lineker baan terug

De BBC heeft excuses aangeboden aan voetbalanalist Gary Lineker die ook weer terugkeert als presentator van het populaire programma Match of the Day. Eerder moest Lineker gedwongen een stap terugdoen, nadat hij via Twitter het Britse asielbeleid had vergeleken met nazi-Duitsland .

Dat viel weer niet in goede aarde bij de overige BBC-medewerkers. Nadat Lineker was afgeserveerd, besloten zijn collega’s bij Match of the Day ook een stap opzij te doen uit solidariteit met de oud-topvoetballer. Het gevolg was dat Match of the Day afgelopen weekend alleen de samenvattingen van de wedstrijden liet zien, zonder commentaar en zonder analyses, omdat er niemand meer was om dat te doen. In stadions hielden supporters zaterdag borden omhoog met teksten als “Ik ben het eens met Gary”, “Migranten zijn welkom” en “Gary Lineker for prime minister”.